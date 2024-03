Trồng mít ruột đỏ kiểu gì mà trái to bự, ông nông dân Long An bán 100.000 đồng/kg vẫn đắt hàng? Trồng giống mít gì mà một nông dân Long An có thời điểm bán 100.000 đồng/kg vẫn đắt khách?

Hiện tại, vườn mít ruột đỏ của anh Trinh, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đã thu hoạch sau gần 2 năm trồng. Với 400 cây mít ruột đỏ, mặc dù năm nay thu hoạch vụ đầu tiên nhưng năng suất mít, sản lượng đạt mít khá cao. Trung bình mỗi cây mít cho thu hoạch 2 trái, trọng lượng 7-15kg, bán với giá từ 43.000-100.000 đồng/kg...