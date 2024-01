Giá cà phê ngày 22/1: Giá cà phê tiếp tục lập đỉnh cán mốc 73.000 đồng/kg, cao nhất trong 16 năm

Giá cà phê hôm nay 22/1: Giá cà phê tiếp tục lập đỉnh, gần 73.000 đồng/kg

‏Theo ghi nhận, ‏‏giá cà phê‏‏ trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, ‏‏giá cà phê trực tuyến‏‏ Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức ‏‏3.128 USD/tấn sau khi tăng 2,12% (tương đương 65 USD).‏ ‏

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 185,15 US cent/pound sau khi tăng 2,89% (tương đương 5,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h48 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 22/01/2024 lúc 12:48:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 400 - 500 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 72.200 - 72.900 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 400 - 500 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 72.200 - 72.900 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 72.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg. Kế đến là tỉnh Gia Lai với mức giá 72.800 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang giao dịch với mức giá cao nhất là 72.500 đồng/kg, lần lượt tăng 400 đồng/kg và 500 đồng/kg.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kết thúc tuần giao dịch 15 - 21/1, sắc xanh bao phủ trên bảng giá các mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp; trong đó, giá Robusta tăng mạnh 6,43%, tiến tới vùng cao nhất trong 16 năm.

Lo ngại căng thẳng Biển Đỏ leo thang làm gián đoạn hoạt động cung ứng giữa các nước sản xuất và tiêu thụ Robusta hàng đầu thế giới đã đẩy giá tăng mạnh.

Giá Arabica cũng tăng 2,86% nhờ lực kéo từ giá Robusta và dữ liệu tồn kho đạt chuẩn trên Sở ICE bất ngờ yếu đi.



Trong tuần kết thúc ngày 21/1, tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE-US đã giảm 8.331 bao loại 60kg, đưa tổng số bao cà phê đã chứng nhận còn 253.108 bao. Điều này khá bất ngờ với thị trường khi dữ liệu tồn kho trước đó đã có sự hồi phục dù tốc độ còn chậm. Và sự đi xuống cũng đặt ra nghi ngờ về vấn đề nguồn cung trên thị trường ở hiện tại.

Trước đó, Cơ quan quan Cung ứng Mùa vụ thuộc chính phủ Brazil (CONAB) dự kiến, sản lượng cà phê trong năm 2024 của Brazil đạt 58,08 triệu bao loại 60kg, tăng 5,5% so với năm 2023.

Đồng thời, Hiệp hội Những nhà Xuất khẩu Cà phê Brazil cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã xuất đi 3,78 triệu bao cà phê dạng hạt, tăng 31% so với tháng 12/2022.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/24 đạt 171,4 triệu bao, trong khi tiêu thụ ở mức kỷ lục 169,5 triệu bao. Tồn kho cà phê thế giới dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm qua là 26,5 triệu bao.

Ông Nguyễn Cảnh Minh - Phó Tổng Giám đốc Vinacafe cho biết, ngành sản xuất cà phê nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung năm 2023 vẫn còn chịu nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế - chính trị thế giới luôn biến động phức tạp.

Biến đổi khí hậu, đặc biệt hiện tượng El Nino gây khô hạn, ảnh hưởng lớn đến cà phê Robusta cả nước. Những thách thức về khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước, tài nguyên, đất đai và xử lý ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

Thời gian đầu năm, khu vực Tây Nguyên chịu hạn hán kéo dài, chịu ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, không đủ nguồn nước để tưới cho vườn cây cà phê đã làm ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng và phát triển của vườn cây cà phê.

Nhiều đơn vị phải bổ sung tưới chống hạn cho vườn cây, gia tăng chi phí do chi phí đầu vào cho việc tưới vườn cây (điện, nhiên liệu) tăng cao dẫn đến tăng chi phí sản xuất.

Theo báo cáo, nhìn chung toàn bộ diện tích cây trồng được các đơn vị sản xuất thực hiện tốt công tác đầu tư thâm canh theo đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay tình hình giá vật tư, phân bón, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến khả năng và mức độ đầu tư của doanh nghiệp.

Tổng diện tích cà phê kinh doanh của Vinacafe năm 2023 là 12.458 ha, vượt 6% so với kế hoạch, đạt 109% so với cùng kỳ. Năng suất bình quân là 2,38 tấn/ha. Sản lượng đạt 29.609 tấn đạt 102% mục tiêu và tăng 1% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu hợp nhất của Vinacafe ước đạt 2.024 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm và tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 8,96 tỷ đồng, đạt 113% chỉ tiêu năm. Tổng nộp ngân sách nhà nước hợp nhất ước đạt 53,8 tỷ, đạt 131% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ.