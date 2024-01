Giá cà phê ngày 20/1: Robusta và Arabica đồng loạt tăng vọt trở lại

Giá cà phê hôm nay 20/1: Tăng mạnh trở lại, đồng loạt vượt 72.000 đồng/kg

Theo ghi nhận, ‏‏giá cà phê‏‏ trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, ‏‏giá cà phê trực tuyến‏‏ Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức ‏‏3.128 USD/tấn sau khi tăng 2,12% (tương đương 65 USD).‏

‏Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 185,15 US cent/pound sau khi tăng 2,89% (tương đương 5,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 8h24 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 20/01/2024 lúc 08:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 71.200 - 72.200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 71.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay trong khoảng 71.200 - 72.200 đồng/kg. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 71.500 đồng/kg.



Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 72.200 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 72.100 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 72.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 72.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 72.100 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 72.100 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 72.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước quay đầu tăng so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023-2024 dự báo đạt 171,4 triệu bao (loại 60 kg/bao), tăng 4,2% tương ứng 6,9 triệu bao so với niên vụ trước. Đồng thời, tiêu thụ cà phê toàn cầu dự báo ở mức kỷ lục 169,5 triệu bao trong niên vụ 2023-2024. Tồn kho cuối vụ dự kiến tiếp tục thắt chặt và giảm xuống chỉ còn 26,5 triệu bao, mức thấp nhất trong 12 năm qua.

Thời điểm cuối năm 2023, giá cà phê Robusta chạm mốc kỷ lục 3.000 USD/tấn. Như vậy, sau một năm, giá cà phê Robusta thế giới tăng mạnh tới 50%. Trong khi đó, giá cà phê Arabica có mức tăng chậm trong vòng một năm qua. Giá cà phê Arabica kỳ hạn gần trên sàn giao dịch New York dao động ở mức 184 US cent/pound, không đổi so với một tháng trước và chỉ tăng 12% so với cách đây một năm.

USDA dự báo nhập khẩu cà phê nhân của Liên minh châu Âu (EU) sẽ phục hồi và tăng hơn 2,5 triệu bao so với niên vụ trước lên mức kỷ lục 47 triệu bao trong niên vụ 2023-2024, chủ yếu do xuất khẩu mạnh hơn từ Brazil. Trong khi nhập khẩu cà phê rang và hòa tan không đổi ở mức 1,4 triệu bao và 3,7 triệu bao.

Tính đến tháng 1/2024, nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên đã gần như hoàn tất việc thu hoạch cà phê của niên vụ 2023 - 2024. Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2023 - 2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) giảm 10% so với niên vụ trước đó xuống khoảng 1,6 triệu tấn do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, diện tích trồng xen tăng, người nông dân đầu tư vào các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, cây ăn trái.

Kết thúc năm 2023, xuất khẩu cà phê của ta đạt hơn 1,6 triệu tấn (khoảng 27 triệu bao), giảm 8,7% so với năm 2022 nhưng kim ngạch thu về tăng 4,6% lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD. Năm vừa qua chứng kiến sự bùng nổ của giá cà phê trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là yếu tố chính giúp cho ngành cà phê tiếp tục gia tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng sụt giảm.

Ở thị trường nội địa, giá cà phê Robusta nhân xô đã tăng 70- 75% trong năm 2023, từ mức 40.000 đồng/kg thời điểm đầu năm lên 70.000 đồng/kg trong những ngày cuối năm.

Bước sang tháng 1/2024, giá cà phê tại các tỉnh sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục tăng và tiến sát cột mốc lịch sử mới là 72.000 đồng/kg, vượt qua mức đỉnh cũ là 70.000 đồng/kg đạt được vào năm ngoái.

Giá cà phê tăng chóng mặt, doanh nghiệp nào được hưởng lợi?

Trái với sự mừng vui theo số liệu của các cơ quan chức năng, thì cả nông dân và một số doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lại cho rằng họ không được hưởng lợi từ giá cà phê tăng.Theo ông Lương Bá Thái, Giám đốc CTCP Phát triển Việt Cafe, hai năm gần đây, vùng trồng cà phê bị thu hẹp, giá thu mua cà phê liên tục thay đổi, tăng cao theo giờ.

“Những năm trước, công ty tôi có thể tính được giá thành sản xuất trong một năm, thì đếnnăm 2023, giá thành sản xuất tính theo từng đơn hàng. Giá thu mua cao, giá thành sảnxuất tăng, giá bán giữ nguyên, doanh nghiệp không có lãi. Trước tình hình trên, doanh nghiệp đang phải chuyển hướng sản xuất những sản phẩm cà phê cao cấp hơn để tăng giá bán”, ông Thái chia sẻ thêm.

Ông Thái Vĩnh Hiệp, Phó Chủ tịch Vicofa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận định, thực tế do thiếu vốn, nên không mấy doanh nghiệp mua trữ cà phê lúc giá thấp. Trái lại thu mua cà phê vào lúc này, giá cà phê mua vào tăng gấp rưỡi so với năm ngoái, trong khi giá xuất khẩu chỉ tăng 2,4%, khiến lợi nhuận giảm đi.

Ông cho hay tình hình thị trường cà phê biến động lớn như hiện nay, đặc biệt là chi phí tài chính quá cao, khiến các doanh nghiệp Việt không dám trữ hàng. Hiện cà phê trong dânvà các đại lý gần như cạn kiệt. Phần lớn cà phê đang nằm ở trong kho các doanh nghiệp nước ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, nên các doanh nghiệp này được hưởng lợi chính trong đợt tăng giá kỷ lục.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ đang đối mặt với nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn vay. Hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang phải vay vốn theo hình thức thế chấp bằng bất động sản là chủ yếu. Việc vay vốn bằng thế chấp tài sản như vậy đang khiến các doanh nghiệp tư nhân chỉ được vay với số tiền rất hạn chế, trong khi việc thu mua cà phê lại rất khẩn trương vì đây là một mặt hàng nông sản có tính thời vụ cao.

Các doanh nghiệp không có đủ nguồn vốn bảo đảm thu mua và điều tiết kế hoạch dẫn tới tình trạng bị ép giá do khối lượng lớn cà phê tập trung thu hoạch vào chính vụ được bán ra trong thời gian rất ngắn.