Giá cà phê ngày 22/12: Ở trong nước hay ngoài nước, giá cà phê đều tăng vọt vì mối lo từ Đông Nam Á

Giá cà phê hôm nay 22/12: Tiếp tục tăng, tiến sát ngưỡng 70.000 đồng/kg

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp nối đà tăng. Kỳ hạn giao tháng 1 tăng thêm 172 USD, lên 3.179 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 94 USD, lên 2.964 USD/tấn, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 3 cent, lên 193,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,95 cent, lên 191,10 cent/lb, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 22/12/2023 lúc 11:24:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 1.600 - 1.700 đồng/kg. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 68.900 - 69.800 đồng/kg.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận mức giá thấp nhất là 68.900 đồng/kg, tiếp đó là tỉnh Gia Lai với mức giá 69.600 đồng/kg, cùng tăng 1.600 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng ghi nhận mức tăng 1.700 đồng/kg, lần lượt là 69.700 đồng/kg và 69.800 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn thiết lập mức mới cao kỷ lục mọi thời đại sau báo cáo định kỳ 6 tháng của USDA điều chỉnh giảm sản lượng cà phê Robusta toàn cầu từ 78,0 triệu bao xuống còn 74,1 triệu bao do hai nhà sản xuất chính ở khu vực Đông Nam Á sụt giảm sản lượng vì thời tiết bất lợi.

USDA cũng điều chỉnh giảm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 xuống 171,4 triệu bao so với ước báo hồi tháng 6 là 174,3 triệu bao và điều chỉnh giảm mức tồn kho toàn cầu mang sang niên vụ mới từ 31,8 triệu bao xuống 26,5 triệu bao so với ước tính trước.

Mối lo ngại từ thị trường Đông Nam Á là nhân tố chính thúc đẩy giá cà phê Robusta kỳ hạn thiết lập mức cao lịch sử mới. USDA ước tính sản lượng vụ mùa đang thu hoạch của Việt Nam chỉ ở mức 27,5 triệu bao, giảm ít nhất 3,8 triệu bao so với ước tính trước đó. Sản lượng của Indonesia trong niên vụ cà phê hiện tại 2023/2024, dự kiến chỉ đạt 9,7 triệu bao, giảm 2,15 triệu bao.

Một nghiên cứu của Nescafé Thụy Sỹ cho biết cây cà phê dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Ước tính trong 30 năm tới, về cơ bản 50% đất trồng sẽ không còn khả năng sản xuất nữa nếu không kịp thời có chiến lượt ứng phó. Được biết Nescafé tiêu thụ khoảng 1/3 sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam. Nescafé cũng dự kiến vào năm 2040 thế giới sẽ thiếu hụt khoảng 35 triệu bao Robusta do xu hướng tiêu dùng loại cà phê ‘giàu vị đắng” ngày càng tăng.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong nửa đầu tháng 12/2023 tiếp tục tăng mạnh, đạt 95.482 tấn, tăng 158,3% so với cùng kỳ. Con số này cũng tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nửa đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 270,58 triệu USD, tăng 132,5% so với nửa đầu tháng 11/2023 và tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 11,5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,51 triệu tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch đạt hơn 3,91 tỷ USD, tăng 2,5%.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân trong nửa đầu tháng 12/2023 đạt 2.834 USD/tấn, giảm 5,2% so với mức bình quân cả tháng 11/2023. Lũy kế 11,5 tháng năm 2023, đạt 2.590 USD/tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong báo cáo về thị trường cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính tồn kho cà phê thế giới niên vụ hiện tại chỉ ở mức 26,5 triệu bao loại 60kg, giảm về mức thấp nhất trong 12 năm. Đồng thời, tồn kho Robusta trên Sở ICE-EU kết phiên 20/12 chỉ còn 33.910 tấn, giảm dần về mức thấp lịch sử 33.660 tấn vào cuối tháng 8.

Vụ thu hoạch cà phê Robusta tại Việt Nam hiện đã hoàn thành khoảng 75% nhưng nông dân chậm bán vì tâm lý chờ đợi giá cao hơn đã đẩy giá cà phê trong nước tăng lên mức cao kỷ lục. Giá cà phê tươi hiện giao dịch quanh mức 15.000 đồng/kg - cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.