Giá cà phê ngày 23/11: Robusta bật tăng mạnh mẽ, cà phê trong nước cũng nhích lên

Giá cà phê ngày 23/11: Cà phê trong nước hồi phục nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng vọt. Kỳ hạn giao tháng 1 tăng 33 USD, lên 2.515 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 18 USD, lên 2.439 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 tăng 0,50 cent, lên 169,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0,25 cent, lên 167,95 cent/lb, các mức tăng nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 23/11/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 23/11/2023 lúc 13:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay phục hồi nhẹ, tăng cao nhất 200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay phục hồi nhẹ, tăng cao nhất 200 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.200 - 57.900 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai và Đắk Nông với 57.700 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 57.900 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Giá cà phê lao dốc ngay từ đầu phiên sau báo cáo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh dự báo sản lượng của các nước sản xuất chính trong niên vụ cà phê mới 2023/2024.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Mỹ dự báo các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brazil có lượng mưa rất đáng kể trong tuần lễ cuối tháng 11 sẽ hỗ trợ cây cà phê phát triển tốt trong niên vụ mới 2023/2024 là niên vụ cây cà phê Arabica cho sản lượng tăng theo chu kỳ “hai năm một” của Brazil, điều này đã thúc đẩy đà bán khống trên cả hai sàn cà phê kỳ hạn.

Tuy nhiên, kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn của Mỹ (thứ Năm, 23/11) đã góp phần giúp các quỹ và đầu cơ thanh lý bớt vị thế ròng nhằm giảm thiểu rủi ro trong 2 phiên còn lại của tuần này. Biên bản được FOMC công bố đã không mang lại bất kỳ manh mối nào đã khiến lợi suất trái phiếu dài hạn kho bạc Mỹ nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng, DXY sụt giảm, giá dầu thô giảm sâu và giá cà phê được hưởng lợi cùng chứng khoán Mỹ.

Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu cà phê nửa đầu tháng 11 đã đạt 36.968 tấn (tương đương 616.133 bao), đưa xuất khẩu cà phê 11,5 tháng đầu năm 2023 lên đạt tổng cộng 1,33 triệu tấn (khoảng 22,23 triệu bao), giảm 10,25 % so với cùng kỳ năm trước. Trong khi dữ liệu báo cáo của ICE – London ngày 22/11, cho biết tồn kho cà phê Robusta do Sàn này giám sát đã giảm 590 tấn, tức giảm 1,48% so với một ngày trước đó, xuống ở mức 39.150 tấn.

Báo cáo mới nhất của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã điều chỉnh dự báo sản lượng của các nước sản xuất chính trong niên vụ cà phê mới 2023/24.



Theo FAS, sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 của Brazil giảm nhẹ 0,15% so với dự báo trước đó, xuống ở mức 66,3 triệu bao (loại 60kg) do chu kỳ “hai năm một” cho năng suất thấp. Sản lượng cà phê Robusta/conilon dự kiến đạt 21,4 triệu bao, giảm 1,4% so với ước tính trước đó (21,7 triệu bao ) và giảm 6,1% so với niên vụ trước. Sản lượng Arabica được dự báo ở mức 44,9 triệu bao, tăng 12,8% so với vụ trước.

Tổng xuất khẩu cà phê niên vụ 2023/24 (tháng 7/2023 – tháng 6/2024) ước đạt 43,9 triệu bao cà phê nhân xanh, giảm so với ước tính trước đó là 45,4 triệu bao, nhưng dự kiến tăng 22,3% so với xuất khẩu vụ trước.

Bệnh lở cổ rễ ( Zhizoctonia solani) hại cà phê

Bệnh gây hại cho cây con trong vườn ươm và cây 1, 2 tuổi. Ở cây con trong vườn ươm phần thân tiếp giáp với mặt đất (cổ rễ) bị thối đen và teo lại. Nếu bệnh xuất hiện trong thời kỳ kiến thiết thì cây vàng lá, sinh trưởng chậm, một phần cổ rễ bị khuyết dần.

Bệnh thường xuất hiện ở các vườn ươm có độ ẩm cao, ít thoáng, đất trong bầu dí chặt. Trên đồng ruộng bệnh thường xuất hiện trong mùa mưa, ở những nơi ẩm, đất ít được xới xáo. Bệnh phát triển từ từ và lây lan qua việc làm cỏ, cuốc xới. Nguồn bệnh có thể lây lan từ cây con đã bị bệnh trong vườn ươm.

Đối với cây con trong vườn ươm không được tưới quá ẩm, không được che quá dầy, xới xáo, bóp bầu tạo độ thông thoáng trong bầu, nhổ bỏ các các cây bị bệnh. Có thể sử dụng thuốc Jinggangmeisu 5SL, 5WP, 10WP ở nồng độ 0,3% phun từ 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.

Trên đồng ruộng: Khi trồng phải chọn các cây con khoẻ mạnh, tránh để xảy ra các vết thương ở phần gốc cây khi làm cỏ, cần nhổ và đốt các cây bị bệnh nặng. Đối với các cây bị bệnh nhẹ có thể dùng thuốc Jinggangmeisu 5SL, 5WP, 10WP ở nồng độ 0,3% phun từ 2 - 3 lần cách nhau 15 ngày.