Giá cà phê ngày 27/5: Giá cà phê tiếp tục vững, sản lượng cà phê thấp nhất trong 13 năm

Giá cà phê ngày 27/5/2024: Thị trường cà phê tiếp đà tăng

Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm Ngày lễ Tưởng niệm vào thứ hai, ngày 27/5 và thị trường cà phê Arabica ở New York sẽ đóng cửa, trong cùng ngày Vương quốc Anh cũng sẽ kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân do đó cả hai thị trường New York và London cùng đóng cửa trong ngày hôm nay, thứ hai.

Theo ghi nhận phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động tăng.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.892 USD/tấn sau khi tăng 1,91%. Các kỳ hạn còn lại đều tăng.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 218,25 UScent/pound sau khi tăng 1,21%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 27/05/2024 lúc 12:30:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê duy trì ổn định so với hôm trước. Cụ thể, thương lái tại Lâm Đồng và Đắk Nông đang thu mua cà phê với giá thấp nhất và cao nhất là 114.500 đồng/kg và 116.000 đồng/kg. Giá giao dịch cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai được ghi nhận chung mức 115.500 đồng/kg.

Tổng kết tuần trước, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7 tăng 374 USD. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7 tăng 11,65 cent. Giá cà phê nội địa thêm trung bình 11.000 đồng/kg.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam nhận định thị trường cà phê nhanh chóng lấy lại đà tăng với Robusta tăng 10,6%, Arabica tăng 5,6%. Nguồn cung kém tích cực tại các quốc gia sản xuất chính đang gây tâm lý lo ngại thiếu hụt cà phê trên thị trường, từ đó hỗ trợ giá tăng trở lại.

Trong báo cáo kết quả khảo sát mùa vụ 2024 lần thứ 2, Cơ quan Cung ứng mùa vụ thuộc chính phủ Brazil CONAB nâng dự sản lượng cà phê Robusta lên 58,8 triệu bao, tăng nhẹ so với mức 58,1 triệu bao trước đó.

Tuy vậy, CONAB hạ dự báo sản lượng cà phê Robusta của quốc gia này 600.000 bao, xuống còn 16,7 triệu bao trong báo cáo mới nhất.

Ngoài ra, thông tin từ nông dân Brazil cho biết, hoạt động thu hoạch cà phê Arabica của họ đang diễn ra khá chậm chạp và kích thước quả nhỏ có thể ảnh hưởng đến sản lượng năm nay.

Đà tăng của cà phê tuần trước được đánh giá đến từ nhiều nguồn. Trong đó có thông tin từ nhà giao dịch Volcafe cho biết, sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/25 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, thấp nhất trong 13 năm. Do lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra “thiệt hại không thể khắc phục”.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu container rỗng, đẩy giá cước vận tải biển tăng cao đã cấy vào giá bán các mặt hàng nông sản.