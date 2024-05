Giá cà phê ngày 24/5: Cà phê 'rút lui' khỏi mức giá cao nhất 3 tuần

Giá cà phê ngày 24/5/2024: Giá cà phê nội địa giảm

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động giảm mạnh.

Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 7/2024 được ghi nhận tại mức 3.819 USD/tấn sau khi giảm 2,50%. Các kỳ hạn còn lại đều giảm mạnh.

Giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 tại New York ở mức 215,65 UScent/pound sau khi giảm 2,18%.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 24/05/2024 lúc 13:16:01 (delay 10 phút)

Trong nước, giá cà phê quay đầu giảm 3.000 đồng/kg tại các địa phương. Hiện tại, giá thu mua cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông là 114.500 đồng/kg. Thương lái ở Đắk Lắk và Gia Lai đang cùng giao dịch cà phê với giá 114.000 đồng/kg. Mức thấp nhất hiện tại là 113.000 đồng/kg, tại tỉnh Lâm Đồng.

Giá Robusta và Arabica trên hai sàn giao dịch thế giới đảo chiều sụt giảm, tuy nhiên mối lo ngại về nguồn cung thắt chặt vẫn chưa chấm dứt.

Giá cà phê hôm thứ năm đã rút lui khỏi mức cao nhất trong 3 tuần và đóng cửa ở mức thấp hơn kỳ vọng. Lực lượng bán thanh lý kỳ hạn xuất hiện sau khi Cooxupé điều chỉnh ước tính sản lượng cà phê Brazil năm 2024 lên mức 58,8 triệu bao so với dự báo hồi tháng giêng là 58,1 triệu bao.

Giá cà phê vào đầu phiên đã đạt mức cao nhất trong 3 tuần do lo ngại tình trạng khô hạn quá mức ở Brazil và Việt Nam sau tin tức từ hôm thứ tư bởi nhà giao dịch cà phê Volcafe cho biết sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2024/25 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, mức thấp nhất trong 13 năm.

Điều kiện thời tiết ở Việt Nam tiếp tục được cải thiện trong nửa cuối tháng 5, trong đó Tây Nguyên đã có mưa theo mùa xuất hiện. Thời tiết mùa mưa ở vùng trồng sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 10. Khoảng thời gian được tất cả các bên tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ.



Hoa Kỳ sẽ kỷ niệm Ngày lễ Tưởng niệm vào thứ hai, ngày 27/5 và thị trường cà phê Arabica ở New York sẽ đóng cửa, trong cùng ngày Vương quốc Anh cũng sẽ kỷ niệm Ngày lễ Ngân hàng Mùa xuân do đó cả hai thị trường New York và London sẽ đóng cửa trong ngày thứ hai tới.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường Arabica ở New York được cho là không thay đổi trong ngày hôm qua, đạt mức tồn kho 765.363 bao.

Mức giá chênh lệch giữa thị trường London và New York đã thu hẹp sau phiên giao dịch hôm qua, như vậy có thể nói giá hiện nay so với đầu tuần thì London đã tăng giá trị lên 5 cent so với Arabica trên thị trường New York.