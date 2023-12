Giá cà phê ngày 5/12: Cà phê Arabica bật tăng, giá cà phê trong nước biến động nhẹ

Giá cà phê hôm nay 5/12: Biến động nhẹ, giảm 200 đồng/kg ở các khu vực trọng điểm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới có xu hướng tăng trở lại. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.539 USD/tấn sau khi giảm 0,27% (tương đương 7 USD). Giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 2.481 USD/tấn sau khi tăng 0,12% (tương đương 3 USD). Các kỳ hạn tháng 5 và 7/2024 cũng đều tăng.

Giá cà phê Arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 173,1 US cent/pound sau khi tăng 2,4% (tương đương 4,05 US cent). Cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 170,5 US cent/pound sau khi tăng 2,53% (tương đương 4,2 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h36 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 05/12/2023 lúc 12:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm 200 đồng xuống mức 58.700 – 59.700 đồng/kg. Mức giá trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên chốt ở 59.400 đồng/kg. Giá thấp nhất tại Lâm Đồng và cao nhất tại Đắk Lắk và Đắk Nông. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 58.700 - 59.700 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 58.700 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với 59.500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cùng giao dịch ở mức 59.700 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương.

Tổng cục Thống kê ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 11/2023 đạt 80.000 tấn, giảm 37,93% so với cùng kỳ năm 2022, đưa xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2023 đạt 1,34 triệu tấn, giảm 14,86% so với cùng kỳ năm trước.

Ở trong nước, các đại lý kinh doanh cà phê cho biết hiện thời tiết đã thuận lợi hơn cho việc hoạt động thu hoạch vụ mới. Tuy nhiên, tốc độ thu hoạch có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu hiện nay cũng như trả các đơn hàng bị trì hoãn từ vụ cũ. Hiện trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê được dự báo tăng tiếp nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Giá cà phê neo ở mức cao nhìn chung là tin tốt đối với ngành cà phê Việt Nam nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về mất cân đối xuất khẩu cục bộ (lao đao nguồn cung).

Nhìn lại niên vụ 2022-2023 (từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,66 triệu tấn, giảm 4,5% so với niên vụ 2021-2022. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 3,4% lên mức kỷ lục 4,08 tỷ USD nhờ giá tăng cao.

Trao đổi với PV, ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco DakLak) cho hay: Sản lượng cà phê xuất khẩu giảm nhưng tỷ lệ cà phê rang xay tăng khá, nên giá trị xuất khẩu tăng. Giá cà phê nhân xuất khẩu tăng cũng chứng tỏ sự ổn định về chất lượng từ vườn trồng, đến hệ thống thu mua, xuất khẩu đã có sự đầu tư về khoa học kỹ thuật, công nghệ. Cà phê Việt Nam được các nhà nhập khẩu đánh giá là ngon và khá ổn định. Do đó, các nhà rang xay trên thế giới đều ưu tiên mua cà phê Việt Nam.

Theo ông Huy, để kim ngạch cà phê tiếp tục tăng và có thể sớm đạt 6 tỷ USD như kỳ vọng, chúng ta cần đẩy mạnh sản lượng lên từ 2 -2,2 triệu tấn. Như vậy, câu chuyện tái canh cà phê cần được chú trọng và duy trì để tránh mất lợi thế cạnh tranh.

Còn về chế biến sâu, Việt Nam phải đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, có chất lượng, sản lượng lớn về nguồn nguyên liệu để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư, cũng như thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp nước ngoài vào mảng này.

Quay lại thông tin về thị trường thế giới, các chuyên gia cho biết, lượng mưa cần thiết dự kiến sẽ tăng lên ở các vùng trồng cà phê của Brazil trong nửa cuối tháng 12/2023, giúp cải thiện triển vọng vụ mùa mới bội thu.

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 11/2023 tăng 8% lên 3,91 triệu bao (loại 60 kg). Safras & Mercados dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2024/25 đạt 69 – 71 triệu bao, tăng 6,5% so với niên vụ hiện tại; trong khi Công ty tư vấn toàn cầu Hedgepoint Global Markets dự báo con số này ở mức kỷ lục 74,23 triệu bao, tăng 11,62% so với niên vụ hiện tại (gồm 48,31 triệu bao arabica và 25,93 triệu bao Conilon robusta).

Viện cà phê quốc gia Honduras (IHCAFE) cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 11/2023 tăng vọt 62,7% so với cùng tháng năm ngoái, do các cam kết xuất khẩu đã thoả thuận trước đó.

Honduras, nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất Trung Mỹ, đã xuất khẩu 84.650 bao cà phê (loại 60kg) trong tháng 11/2023, tăng mạnh so với mức 52.023 bao xuất trong cùng tháng năm 2022.

Miguel Pon, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Honduras (ADECAFEH), cho biết, vụ thu hoạch hiện tại đã bị trì hoãn do mưa và sẽ bắt đầu vào cuối tháng 12 này. Honduras có kế hoạch xuất khẩu khoảng 4.983.333 bao (loại 60kg) trong vụ thu hoạch 2023/24.