Giá cà phê ngày 6/11: Thế giới tăng, giá cà phê trong nước vẫn giảm

Giá cà phê hôm nay 6/11: Giá cà phê trong nước vẫn giảm

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng phiên đầu tuần. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 1/2024 được ghi nhận tại mức 2.372 USD/tấn sau khi tăng 1,89% (tương đương 44 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 12 trên sàn ICE Futures US New York ở mức 170,90 US cent/pound sau khi giảm 3,36% (tương đương 5,55 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 12h00 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 06/11/2023 lúc 12:00:02 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm cao nhất 200 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 57.100 - 58.100 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 57.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai và Đắk Nông với 57.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 58.100 đồng/kg - cao nhất trong các địa phương được khảo sát sau khi giảm 100 đồng/kg.

Quý III/2023, giá cà phê Robusta có sự biến động mạnh. Giá duy trì ở mức thấp nhất quý trong tháng 8 và đầu tháng 9. Sang tháng 10/2023, giá cà phê Robusta duy trì mức thấp, sau đó có xu hướng phục hồi nhanh và mạnh vào thời điểm cuối tháng.

Dự báo giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng tăng. Thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê Việt Nam và báo cáo tồn kho ICE - New York giảm xuống mức thấp nhất 1 năm đã hỗ trợ cho giá. Dù vậy, xu hướng tăng sẽ không kéo dài do Việt Nam bước vào thu hoạch cà phê niên vụ 2023/2024. Tại Brazil, yếu tố thời tiết thuận lợi hỗ trợ tích cực cho mùa vụ mới tốt và kỳ vọng vào vụ thu hoạch tiếp theo vẫn tích cực.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý III/2023 đạt 244,48 nghìn tấn, trị giá 735 triệu USD, giảm 46,1% về lượng và giảm 36,7% về trị giá so với quý II/2023; giảm 25,3% về lượng và giảm 4,6% về trị giá so với quý III/2022.

Dự báo quý IV/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng trở lại theo yếu tố chu kỳ. Nguồn cung nội địa dồi dào do vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023/2024 diễn ra trong quý IV/2023 và quý I/2024.

Sâu đục thân mình đỏ (Zeuze coffea Nietner) nguy hại thế nào với cây cà phê?

Đặc điểm gây hại:

Ngài cái đẻ trứng thành ổ ở chồi non hay nụ của cành cà phê, mỗi ngài có thể đẻ 400 - 2.000 quả trứng. Sau khi đẻ 14 - 16 ngày trứng nở thành sâu non.

Sâu non rất nhỏ nhưng hoạt động nhanh nhẹn, đục vào cành tăm hay đốt non, ở tuổi 3 đục vào gốc cành, thường phá hại ở cành cấp 1, cấp 2.

Sâu non có 6 tuổi, mỗi tuổi 1 lần lột xác, mỗi lần lột xác là một lần di chuyển chỗ ở, do đó sâu có thể phá hại rất nhiều cành cà phê, sâu đục cành đùn phân ra ngoài nên rất dễ phát hiện.

Sâu non khi đẫy sức thì hoá nhộng trong cây, thời gian hoá nhộng 30 - 50 ngày. Những cành bị sâu đục lá héo rũ, khô đi, quả bị hại héo chín ép nên lép.

Thời điểm gây hại:

Trong năm sâu thường gây hại nặng vào tháng 1-2 và tháng 4-5.

Thuốc phòng trừ:

Nitox 30EC ( Dimethoate 27% + Cypermethrin 3%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,3% (25 – 30ml thuốc + 10ml nước).

Nibas ( Fenobucarb 50%) sử dụng ở nồng độ 0,30% - 0,35%(30 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bini 58 ( Dimethoate 40%) sử dụng ở nồng độ 0,25% - 0,35%(25 - 35ml thuốc + 10 lít nước).

Bonus 40EC (Chlorpyrifos Ethyl 40%): sử dụng ở nồng độ 0,2 – 0,25%.