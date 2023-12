Giá cà phê hôm nay 7/12: Đảo chiều giảm trên diện rộng

Dự kiến dư thừa toàn cầu khiến giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 1 giảm 21 USD, xuống 2.564 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 giảm 41 USD, còn 2.512 USD/tấn, các mức giảm khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao tháng 3 giảm 8,50 cent, xuống 175,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 7,95 cent, còn 173,55 cent/lb, các mức giảm mạnh. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/12/2023 lúc 11:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 07/12/2023 lúc 11:18:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 200 - 300 đồng/kg, xuống dao động trong khung 59.800 – 60.200 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 200 - 300 đồng/kg, xuống dao động trong khung 59.800 – 60.200 đồng/kg.

Theo đó, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 59.400 - 60.200 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 59.400 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Tiếp đến là Gia Lai với giá 60.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk ghi nhận mức giao dịch là 60.200 đồng/kg, tương ứng giảm 200 đồng/kg và 300 đồng/kg. Giá cà phê tươi giao dịch quanh mức 12.800 đồng/kg.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều sụt giảm, trong đó cà phê Arabica giảm mạnh do lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu giảm bớt.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự kiến sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ hiện tại 2023/2024 sẽ tăng 5,8% so với niên vụ trước, lên 178 triệu bao do Brazil vừa có một vụ thu hoạch kỷ lục theo chu kỳ “hai năm một” với sản lượng ước đạt 44,9 triệu bao, tăng 12,8% so với niên vụ trước, nhờ diện tích cây trồng và năng suất tăng, theo dữ liệu của USDA.

ICO cũng dự đoán mức tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2023/2024 sẽ tăng 2,2% so với niên vụ trước lên 177 triệu bao, dẫn đến toàn cầu dư thừa 1 triệu bao cà phê.

Giá cà phê Robusta cùng xu hướng giảm sau khi giới quan sát cho biết thu hoạch vụ mùa mới tại Việt Nam đã đạt hơn 50% sản lượng dự kiến nên sức ép bán hàng vụ mới trên sàn London mạnh dần lên khiến thị trường này vẫn duy trì cấu trúc giá nghịch đảo, cho dù nhu cầu toàn cầu về loại cà phê “giàu vị đắng” vẫn còn cao.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 11 của Mỹ được công bố cho thấy số lượng cơ hội việc làm tăng chậm lại đã thúc đẩy các thị trường chứng khoán tăng cao khiến DXY giảm sức mạnh và giá cả hàng hóa nói chung sụt giảm vì thị trường thiếu sức đầu cơ, đáng kể nhất là giá dầu.

Theo các chuyên gia kinh tế thế giới, đó là tín hiệu suy thoái của nền kinh tế hàng đầu khiến “đồng bạc xanh” mất sức và thị trường tăng cược rằng Fed – Mỹ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) cũng xác nhận, cà phê Việt Nam đang bước vào niên vụ mới 2023/24 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Do thời tiết bất lợi, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023/24 được dự kiến sẽ giảm so với niên vụ trước. Thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam hiện nay là EU, Mỹ, Nhật Bản… Bên cạnh đó, cà phê Việt Nam đang có cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là một thị trường có tiềm năng lớn với sức mua cao, tốc độ nhập khẩu cà phê tăng bình quân hơn 25%/năm.