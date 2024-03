Giá cà phê ngày 7/3: Giá Robusta trở lại mức cao nhất 16 năm, cà phê trong nước cũng tăng vọt

Thị trường cà phê ngày 07/3: Giá Robusta lên mức cao nhất 16 năm, các lệnh mua kỹ thuật đẩy giá tăng vọt

Phấn khởi trước phát biểu của chủ tịch Fed trước Quốc Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay, hầu hết các thị trường đã bao phủ một màu xanh ngát… Giá cà phê kỳ hạn London cũng không ngoại lệ khi các lệnh mua kỹ thuật đã đẩy giá tăng vọt.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 129 USD, lên 3.309 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 114 USD, lên 3.214 USD/tấn, các mức tăng cực mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 5 tăng 2,95 cent, lên 186,30 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 2,60 cent, lên 184 cent/lb, các mức tăng khá. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 07/03/2024 lúc 11:12:01 (delay 15 phút)

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng tại các tỉnh thành được khảo sát. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 87.000 - 87.600 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng tại các tỉnh thành được khảo sát. Các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 87.000 - 87.600 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 87.000 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg. Tiếp đến là tỉnh Gia Lai với giá 87.400 đồng/kg - tăng 600 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk hiện đang ghi nhận ở mức 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông điều chỉnh giao dịch lên mức cao nhất là 87.600 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg.

Robusta lên mức đỉnh lịch sử 16 năm. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng nắng nóng kéo dài tại các vùng trồng cà phê trọng điểm của Việt Nam đang khiến thị trường thế giới lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê vụ mới.

Các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê tại Việt Nam, một số nông dân chờ giá tăng trong khi các chuyến hàng tới châu Âu bị trì hoãn bởi xung đột ở Biển Đỏ góp phần hạn chế nguồn cung.

Chủ tích Fed khẳng định trước Quốc hội Mỹ khả năng sẽ cắt giảm lãi suất tiền tệ trong năm nay, trong khi báo cáo dữ liệu việc làm Jolts trong tháng 1 tăng so với tháng trước và nghiên cứu của ADP cho thấy trong tháng 2 khu vực tư nhân đã tạo ra 140 nghìn việc làm mới, thấp hơn một chút so với kỳ vọng.

Nhưng điều này đã thể hiện sự tăng trưởng vững chắc của nền kinh tế hàng đầu thế giới, cơ sở để Fed cắt giảm lãi suất mà không nhất thiết đợi lạm phát phải đạt 2%, tỏ rõ sự linh hoạt làm hài lòng thị trường và thúc đẩy các cổ phiếu bluechip khiến thị trường chứng khoán tăng vọt.

Trong khi đó Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ phát hành trái phiếu siêu dài hạn trị giá 1 nghìn tỷ NDT (khoảng 139 tỷ USD) để nâng mức tăng trưởng GDP lên 5%/năm cũng khiến nhà đầu tư Phố Wall tỏ ra phấn khởi, DXY giảm tới 0,4% đã hỗ trợ hầu hết các thị trường bao phủ một màu xanh ngát.

Giá cà phê Robusta tăng vọt còn do lo ngại nguồn cung châu Á sụt giảm. Indonesia báo cáo xuất khẩu tháng 1 giảm tới 79,73% so với cùng kỳ, đưa xuất khẩu 10 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại (từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024) chỉ đạt tổng cộng 1.935.960 bao, giảm 2.687.457 bao, tức giảm 60,72% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Tổng cục Thống kê Việt Nam ước báo xuất khẩu cà phê trong tháng 2 chỉ đạt 160 ngàn tấn, giảm gần 20% so với cùng kỳ, do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn kéo dài. Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) ước tính sản lượng niên vụ hiện tại 2023/2024 giảm thêm 10% so với vụ trước. Trong khi giá cà phê tại thị trường nội địa Việt Nam hiện rất khó mua, thương mại phải đẩy giá lên rất cao, cộng 220 – 280 USD/tấn so với giá kỳ hạn mới mua được hàng.

Dữ liệu báo cáo của ICE – Europe cho thấy tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát hôm qua, thứ tư ngày 06/03, đã giảm thêm 1.180 tấn, tức giảm 4,81% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 23.350 tấn (khoảng 389.167 bao, bao 60 kg) tiếp tục đứng ở mức thấp kỷ lục.