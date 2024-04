Giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng vọt do nhu cầu "đi săn" của nhà đầu tư ngày càng lớn Giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng vọt do nhu cầu "đi săn" của nhà đầu tư ngày càng lớn

Giá đất nền ở Hà Nội quý I/2024 tăng mạnh do lượng giao dịch cũng như nhu cầu tìm kiếm của nhà đầu tư "bật tăng" trở lại so với thời điểm cuối năm 2023. Điều này cũng do ảnh hưởng bởi các thị trường đầu tư khác biến động không ngừng, gây ra rủi ro cho giới đầu tư.

Giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng mạnh ở khu vực ngoại thành Thị trường bất động sản quý I/2024 ghi nhận mức giá chung cư ở Hà Nội năm 2024 liên tục "tạo đỉnh", điều này kéo theo các phân khúc bất động sản khác cũng có mức giá tăng mạnh. Trong đó, giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng phổ biến ở các huyện vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm,... Theo anh Đức Thành, nhà đầu tư bất động sản chuyên phân khúc đất nền, thời điểm này nhiều nhà đầu tư đang ráo riết đi tìm các kênh đầu tư mới trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng đang ở mức thấp, chỉ dao động khoảng 4 - 5%/năm. Bên cạnh đó, giá vàng liên tục neo cao, biến động khó lường, chứng khoán thì không ngừng trồi sụt, điều này khiến thị trường bất động sản bỗng trở thành một địa chỉ “rót tiền” tương đối hấp dẫn. Do đó, giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng trưởng theo nhu cầu ngày một cao. “Khi nhận thấy Nhà nước có những động thái tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, nhiều nhà đầu tư đã lên kế hoạch ‘săn đất’ giá rẻ từ quý IV/2023. Không chỉ vậy, thông tin một số huyện tại Hà Nội chuẩn bị lên quận cùng với việc đường Vành đai 4 được khởi công cũng góp phần giúp thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc đất nền ở ngoại thành trở nên sôi động hơn”, anh Thành chia sẻ. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu "đi săn" đất nền khu vực ngoại thành Hà Nội (Ảnh: TN) Chị Hoàng Lan, môi giới bất động sản chuyên phân khúc đất nền cho biết, giá đất nền ở Hà Nội 2024 đang tăng ở một số huyện ngoại thành. Cụ thể, tại các xã An Khánh, Tiền Yên, Song Phương thuộc huyện Hoài Đức hiện có với mức giá phổ biến từ 60 - 70 triệu đồng/m2. Trong đó, loại đất chủ yếu là thổ cư, đất đấu giá, đất trong các dự án thương mại,... Chị Lan cũng cho biết, giá đất nền ở Hà Nội 2024 tại khu vực huyện Hoài Đức đã cao từ trước đó và sau Tết Nguyên đán trở lại đây có xu hướng tăng đều. "Giá đất nền ở Hà Nội 2024 tăng do nhu cầu đất nền đang tăng mạnh, cùng với một số phân khúc như chung cư, nhà riêng đều tăng. Theo tôi được biết vấn đề này do các kênh đầu tư khác có giá đang tăng quá nhanh, trong khi đất nền được đánh giá là ổn định nên nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiền nhanh trước khi thị trường đón sóng", chị Lan chia sẻ. Chị Lan cũng cho biết một số nhà đầu tư mua đất tại các huyện vùng ven Hà Nội vào năm 2023 thì đến nay có thể lãi 400 - 500 triệu đồng/thửa. Thị trường đất nền nhộn nhịp hơn từ đầu năm 2024, một số huyện đã chứng kiến giá đất nền tăng 10 - 15% so với thời điểm cuối năm 2023. Lượng giao dịch tỷ lệ thuận với giá đất nền ở Hà Nội 2024 Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong quý I/2024 có 97.659 giao dịch đất nền thành công, bằng 119,86% so với quý IV/2023 và bằng 145,18% so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong quý I/2024, nhu cầu tìm kiếm nhà ở riêng lẻ, đất nền đã tăng so với quý IV/2023 và so với cùng kỳ năm 2023. Giá giao dịch tại Hà Nội tăng khoảng 5 - 15% so với cuối năm 2023, ở mức 80 - 220 triệu đồng/m2. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại một số khu vực có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động, việc tổ chức đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã được các địa phương triển khai nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng được coi là một yếu tố có thể tác động giúp thị trường đất nền sôi động hơn trong thời gian tới. Đáng chú ý, thị trường đất nền ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc về giao dịch với phân khúc giá bán khoảng 2 tỷ đồng/thửa tại các tỉnh giáp Hà Nội, đơn cử như tỉnh Hà Nam. Nguyên nhân bởi quy hoạch mới được phê duyệt, vị trí thuận lợi tiếp giáp với Hà Nội và được đầu tư mạnh về hạ tầng. Nhiều chuyên gia bất động sản phân tích, khi giá đất nền ở Hà Nội 2024 bắt đầu tăng thì nhiều nhà đầu tư có sẵn tài chính chớp cơ hội quay trở lại thị trường đất nền. Phần lớn những nhà đầu tư này am hiểu về thị trường, hướng tới đầu tư dài hạn và mua với mục đích làm tài sản tích trữ. Thị trường bất động sản đang có tín hiệu tốt lên, thậm chí nhanh hơn dự đoán trước đó nên nhà đầu tư kỳ vọng rằng đất nền sẽ có sự bứt phá về giá từ giữa năm 2024 trở đi. Giá đất nền ở Hà Nội 2024 hứa hẹn còn tiếp tục tăng (Ảnh: TN) Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, trong quý đầu năm 2024, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn đất" ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Do vậy, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa. "Mặc dù mức giá đất nền ở Hà Nội 2024 đã đi vào ổn định, không còn dấu hiệu giảm giá, song mức giá giao dịch thành công vẫn thấp hơn 20 - 30% so với thời điểm đỉnh “cơn sốt” đất. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10 - 20%. Trong đó, có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn đất" ở các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu. Theo khảo sát của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, 70% khách hàng và nhà đầu tư đã sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Trong đó, đất nền, sản phẩm thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Theo ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án DKRA Group, đất nền vẫn là kênh đầu tư bền vững. Sức hút của đất nền đối với các nhà đầu tư sẽ rất khó suy giảm. Bởi, tâm lý nhà đầu tư Việt ưa chuộng nhà gắn liền với đất, và đất nền được xem như kênh tích lũy tài sản an toàn, khả năng sinh lợi nhuận cao. Cùng với đó, so với các phân khúc khác thì tính pháp lý của đất nền vẫn ổn định, minh bạch hơn. Còn theo ông Nguyễn Thế Điệp, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho biết, việc Luật Đất đai năm 2024 xây dựng bảng giá đất hàng năm là một trong những nguyên nhân khiến chủ đất tại nhiều nơi tự tin nâng giá bán. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm dự án mới và đà tăng giá “phi mã” của chung cư cũng là một “cái cớ” để môi giới viên đẩy giá bán của các phân khúc khác như nhà phố, đất nền. Tham khảo thêm Thị trường bất động sản quý I/2024: Giá đất nền tăng nhưng vẫn thấp hơn 20 - 30% so với đỉnh “sốt”

