Gia đình 3 người bệnh hiểm nghèo, cuộc sống tính từng ngày ở Long An

Gia đình anh Hến có 4 người, trong đó 3 người lớn đều bệnh hiểm nghèo hoặc chấn thương nghiêm trọng. Trường hợp duy nhất còn khỏe mạnh là bé trai chỉ mới 7 tuổi đang học lớp 1. Ảnh: Thi Văn Chương

Anh Lê Văn Hến (37 tuổi) là trụ cột chính của gia đình, tuy nhiên khi đi hái dừa thuê ở tỉnh Đồng Tháp không may bị rơi từ độ cao 5m, bị chấn thương nặng cột sống. Ảnh: Thi Văn Chương

Ngày 10/8, anh Hến sang huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hái dừa thuê, chẳng may anh bị té ngã từ độ cao trên 5m xuống đất làm gãy 3 đốt cột sống, đa chấn thương vùng cổ và đầu, phải nằm viện cả tháng mới xuất viện. Ảnh: Thi Văn Chương

Xế chiều đầu tháng 10, phóng viên Dân Việt đi dọc cánh đồng dẫn vào ngôi nhà của bà Lê Thị Đẳng (67 tuổi) nằm sâu trong ấp Cả Nổ, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (Long An). Đây là địa phương vùng sâu của huyện cuối nguồn nên đời sống người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Trong những hoàn cảnh đáng thương đó, gia đình bà Đẳng thuộc diện nghèo nhất, nhì ở ấp.

Ngôi nhà của gia đình bà Đẳng, anh Hến chỉ rộng chừng 40m2, xung quanh che tạm lá dừa để làm chỗ nấu ăn, sinh hoạt. Ảnh: Thi Văn Chương

Bà Lê Thị Đẳng (67 tuổi), mẹ của anh Hến, bị tai biến. Ảnh: Thi Văn Chương

Vợ của anh Hến cũng đang trong tình trạng bệnh tật. Ảnh: Thi Văn Chương

Vào tận nơi mới hiểu được cảnh khổ tận cùng của những thành viên trong gia đình này. Họ cần tiền điều trị bệnh, cần có cơm ăn, áo lành lặn để mặc và cần vòng tay nhân ái của xã hội.

Con trai bà Đẳng tên Lê Văn Hến (37 tuổi), con dâu Nguyễn Ngọc Huyền (29 tuổi) đều mang chứng bệnh nặng. Theo bà Đẳng, do tuổi già nên bị tai biến cách nay nhiều năm bà không thể đi đứng, sinh hoạt cho cá nhân, con dâu cách nay mấy tháng khám bệnh phát hiện ung thư đại tràng, sức khỏe ngày càng yếu, mất khả năng lao động. Đứa con trai duy nhất Nguyễn Gia Bảo (7 tuổi) lành lặn đang học lớp 1. Mọi gánh nặng đều đè lên vai em Gia Bảo.

Trước đây mỗi ngày, anh Hến phải chạy đi làm mướn trong, ngoài huyện có lúc xa cả 100 cây số. Mong muốn duy nhất làm sao lo tròn cả nhà, kiếm đồng tiền cho mẹ cùng vợ mua thuốc uống cầm cự sự sống.

Tuy nhiên, vận may không đến mà họa lại tới gần. Ngày 10/8, anh Hến sang tận huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hái dừa thuê, chẳng may anh bị té ngã từ độ cao trên 5m xuống đất làm gãy 3 đốt cột sống, đa chấn thương vùng cổ, đầu và phải nằm viện cả tháng mới xuất viện. "Giờ nằm như chết đi chứ tiền đâu tái khám, 3 người lớn bệnh nặng, chỉ còn thằng nhỏ ăn uống cực khổ mà chưa đủ no", anh Hến rơi nước mắt nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi ông Võ Thành Đại, gia đình anh Hến thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hiện tại vô cùng khó khăn. Căn nhà xây dựng cách nay gần 20 năm chỉ rộng chừng 40m2, xung quanh che tạm lá dừa để làm chỗ nấu ăn, sinh hoạt, nhà 3 người lớn đều bị bệnh. Chính quyền xã đã vận động một số nhà hảo tâm hỗ trợ thực phẩm, gạo, đồ dùng. Tuy nhiên đây là vùng sâu, vùng xa, dân đa số hộ nghèo nên chỉ giúp được chừng đó.