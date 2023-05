Ninh Bình: Mua bán rắn hổ mang chúa thuộc loại nguy cấp, quý hiếm, người đàn ông bị bắt quả tang

Ngày 20/5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma tuý, Công an thành phố Tam Điệp và Công an phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp phát hiện một người đàn ông đang vận chuyển rắn hổ chúa quý hiếm.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang ghi nhận lời khai của Nguyễn Văn Th. (quê tỉnh Thanh Hóa) liên quan đến mua bán rắn hổ chúa quý hiếm. Ảnh: CA

Cụ thể, phát hiện Nguyễn Văn Th. (sinh năm 1993, trú tại Tổ dân phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) có 1 thùng carton bên trong có cá thể rắn hổ chúa còn sống.

Nguyễn Văn Th khai nhận với cơ quan chức năng có mua cá thể rắn hổ chúa với giá 3.000.000 đồng tại huyện Cẩm Thuỷ (tỉnh Thanh Hóa), và vận chuyển tới thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) bán cho khách với giá là 6.500.000 đồng.

Ngày 18/5, Công an thành phố Tam Điệp đã tiến hành trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam. Quá đó, cá thể động vật trên là loài rắn hổ chúa có tên khoa học là Ophiophagus hannah, lớp Bò sát (Reptilin) thuộc loài nguy cấp, quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ.