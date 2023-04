Cập nhật giá gia cầm hôm nay, chúng tôi thấy giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc vẫn ở mức khá thấp. Ảnh: HĐ

Giá vịt thịt ở miền Bắc vẫn ở mức thấp

Theo bà Phạm Thị Duyên, ở Thường Tín (Hà Nội), giá vịt hôm nay vẫn ở mức thấp, việc tiêu thụ tại trại khá chậm.

Giá vịt bơ nướng (vịt hơi) bán tại trại có nơi chỉ được trên 30.000 đồng/kg. Giá vịt bầu dao động trên dưới 36.000 đồng/kg.

Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt (vịt hơi) bán tại trại duy trì ở mức trên dưới 46.000 đồng/kg. Giá vịt xiêm khoảng trên 70.000 đồng/kg.

Giá vịt siêu đẻ thải bán buôn khoảng 60.000 đồng/con. Giá vịt trời trên 100.000 đồng/con.

Giá vịt bơ nướng làm sạch lông bán tại các lò ở các vùng miền Bắc khoảng 55.000 đồng/kg, vịt đã móc làm sạch khoảng 60.000 đồng/kg.

Giá ngan trắng (ngan hơi) bán buôn tại các trại vẫn ở mức cao khoảng trên dưới 75.000 đồng/kg.

Giá gà ngon có nơi bán khoảng 100.000 đồng/kg

Ghi nhận ở các vùng Hưng Yên, Bắc Ninh..., có trại bán gà ta loại trên 6 tháng bán được khoảng trên 80.000 đồng/kg.

Giá gà Đông Tảo lai nuôi dài ngày bán buôn khoảng 100.000 đồng/kg.

Giá gà ta bán tại các trại ở Đồng Nai, Bình Phước..., từ 48.000 đồng đến 52.000 đồng/kg. Giá gà lông màu nuôi công nghiệp bán ở các vùng Bến Tre, Long An... khoảng gần 40.000 đồng/kg.

Giá gà công nghiệp loại đẹp bán buôn tại các trang trại lớn khoảng trên 30.000 đồng/kg.

Giá gà tại các vùng có nơi bán 100.000 đồng/kg. Ảnh: HĐ

Cách khắc phúc gà, vịt chậm lớn, còi cọc



Theo bà Phạm Nhàn, chuyên gia chăn nuôi ở Bình Lục (Hà Nam), đối với vịt, nhất là vịt con trong giai đoạn đầu thường hay gặp những hiện tượng bất thường như: Vịt con chết nhiều; Không đồng đều, nhiều con còi cọc, chậm lớn, khô chân…

Nguyên nhân là do chất lượng con giống không tốt, nhiễm bệnh (nhiễm qua trứng, từ trạm ấp, trong quá trình nuôi). Chăm sóc, nuôi dưỡng kém (bị lạnh, gió lùa, thức ăn mốc, mặn, nước uống không đảm bảo).

Để khắc phục hiện tượng trên, bà Nhàn cho rằng: Người nuôi cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nuôi con giống cụ thể: Tách biệt khu vực chăn nuôi với nơi ở của người và động vật khác. Tách biệt khu chăn nuôi vịt con, hậu bị, sinh sản. Có nơi để thức ăn chăn nuôi, chất độn chuồng sạch, dụng cụ, hóa chất khử trùng riêng biệt. Có nơi thu gom và xử lý chất thải, xác vịt chết.

Bố trí khay máng ăn máng uống hợp lý đủ số máng, đệm lót khô, sạch hút ẩm tốt, không bụi không ẩm mốc… Vịt giống phải mua từ cơ sở giống an toàn dịch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ và có bảo hành. Chọn con khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Không dùng con thương phẩm làm giống.

Chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; Đảm bảo mật độ nuôi và sân chơi theo quy định. Giai đoạn vịt con cho ăn uống càng sớm càng tốt, thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao nhất theo nhu cầu của giống, cho ăn theo định lượng tiêu chuẩn khẩu phần của từng giống...

Đối với gà khi bị chậm lớn còi cọc có thể do giun sán thường xuất hiện ở gà thả đồi, thả vườn. Bà Nhàn lưu ý bà con nên tẩy giun bằng Levamisol hoặc Fenbendazol giai đoạn: 40 ngày, 70 ngày và 100 ngày với gà nuôi dài ngày. Cân khối lượng của gà để cho ăn theo hướng dẫn trên bao bì. Cho nhịn đói sau đó cho ăn. Chú ý phải dùng đúng liều chỉ định, thừa hoặc thiếu liều chỉ định sẽ không mang lại hiệu quả tẩy giun. Cho ăn xong 10 ngày liên tục. Sau khi tẩy giun cần bổ sung thêm B-Complex, Multivitamin và men tiêu hóa.

Bên cạnh đó, theo bà Nhàn, gà chậm lớn, còi cọc còn có thể do dinh dưỡng không đảm bảo, do mật độ nuôi quá lớn, do con giống...

Để gà nuôi phát triển tốt, bà Nhàn khuyến cáo người nuôi cần bố trí chuồng trại phù hợp với số lượng con nuôi, hoặc giảm số lượng lại để đảm bảo cho gà đủ không gian sống. Người chăn nuôi nên nuôi số lượng con vừa phải để đảm bảo có thể quan sát và kịp thời phát hiện bệnh của gà trong quá trình nuôi. Đảm bảo mật độ nuôi tối thiểu 8 - 10 con/m2 ngoài ra cần đảm bảo chuồng trại thông thoáng. Thiết kế chuồng trại: Chiều cao tường bao 35 - 40 cm chiều cao mái tối thiểu 2,5 m.