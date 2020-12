Giá gia cầm hôm nay 9/12: 7 giống gà thịt nào cho giá trị kinh tế cao nhất hiện nay?

Giống gà ri lai 3/4 hiện đang được nhiều người chăn nuôi lựa chọn.

Về tình hình giá gia cầm hôm nay, ông Bùi Hồng Thuỳ - Giám đốc HTX và là Tổ trưởng Tổ chăn nuôi gà đồi Cư Yên (Lương Sơn, Hoà Bình) thông tin: Chúng tôi vừa bán xuất hết gà thả đồi, sản lượng đạt hơn 10.000kg, giá bán quân bình 65.000 đồng/kg, lợi nhuận thu về hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên có lãi cao như vậy, là do được dự án của Khuyến nông Trung ương và tỉnh hỗ trợ một phần con giống và thức ăn chăn nuôi. Nếu không có hỗ trợ thì lợi nhuận chỉ bằng già nửa số nêu trên, bởi các loại gia cầm nuôi năm nay đều bị rớt giá quá lâu.

Hiện nay, mô hình nuôi gà với quy mô lớn đang là mô hình được đầu tư phát triển trong ngành chăn nuôi tại Việt Nam. Việc lựa chọn những giống gà thịt đem lại giá trị kinh tế cao để đưa vào chăn nuôi đang được nhiều người quan tâm và đặc biệt chú trọng.

Trong đó có 7 giống gà có giá trị kinh tế cao, được nhiều người chăn nuôi lựa chọn phát triển.

Gà ri: Gà ri là giống gà phân bố chủ yếu tại khu vực Miền Bắc, Miền Trung Việt Nam. Gà ri có vóc dáng nhỏ, màu lông vàng, nâu, vàng rơm, nâu đất lúc còn nhỏ. Khi gà trưởng thành có màu lông đỏ thẫm, đầu và cánh có màu ánh xanh.

Gà ri thịt thơm ngon, xương nhỏ, trọng lượng phù hợp với nhiều người tiêu dùng nên dễ bán.

Với đặc tính chịu được với điều kiện khắc nghiệt, nghèo dinh dưỡng ở Miền Bắc và Miền Trung, sức kháng bệnh tốt, dễ nuôi, cần cù, chăm con tốt, gà ri thích hợp nuôi chăn thả tự do, vừa để lấy thịt vừa để lấy trứng. Gà ri thịt rất được thị trường ưa chuộng do thịt thơm ngon và dai.

Thời gian gà ri đạt trọng lượng thịt khoảng 3 – 4 tháng, gà mái: 1,6 – 1,8kg; gà trống: 1,8 – 2,2kg. Thịt gà rất ngon ngọt, thịt thơm ngon, dai, xương nhỏ. Trung bình, tổng thức ăn tiêu thụ cho 1 kg tăng trọng là 2,6 – 2,8kg.

Gà mái ri 4 – 5 tháng tuổi bắt đầu sinh sản. Sản lượng trứng bình thường, trung bình 100 – 120 trứng/ năm, nhưng cho trứng có phẩm chất cao, trứng nặng 40 – 45g, vỏ màu trắng.

Giá gà ri thịt bán trên thị trường: 100.000-140.000 đồng/kg; giá trứng gà ri bán trên thị trường: 2.500 – 3.000 đồng/trứng.

Gà Hồ: Là dòng gà quý, được nuôi chủ yếu ở làng Lạc Thổ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Gà Hồ là giống gà đặc sản có hình dáng to khỏe, thịt chắc, gà hồ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng

Gà Hồ trống có dáng to, dài, trọng lượng vào khoảng 5-6kg. Mào gà to có màu đỏ hoặc màu hồng như màu hoa mẫu đơn. Chân gà Hồ thường to, tròn. Gà Hồ mái thường có 3 màu lông: đất thó (trắng, xanh), vỏ quả nhãn chín và màu sẻ (giống lông chim sẻ). Trọng lượng của gà mái tối đa từ 3 – 4 kg. Thời gian gà mái bắt đầu đẻ khoảng 5 – 6 tháng. Sản lượng trứng thấp 40 – 50 trứng /năm.

Do vậy Gà Hồ được nuôi để lấy thịt là chính, đặc tính giống to khỏe, thịt chắc, gà hồ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Thời gian đạt trọng lượng thịt khoảng 5 – 6 tháng.

Giá gà Hồ thịt bán trên thị trường dao động từ 350.000-500.000 đồng/kg, có nơi giá lên tới tiền triệu vào dịp lễ, tết. Giá gà Hồ mới nở: 130.000 – 160.000 đồng/con.

Gà Tàu Vàng: Có xuất xứ từ Trung Quốc, du nhập vào Việt Nam từ lâu, trải qua nhiều quá trình lai tạo cho ra gà tàu vàng hay còn gọi là gà ta bản địa Việt Nam.

Chúng được nuôi thuần hóa sống chủ yếu phía Nam, Đồng Bằng Sông Cửu Long. Phần lớn chúng có lông màu vàng rơm, vàng sẫm, có đốm đen ở cổ, cánh và đuôi, chân có lông màu đen ở bàn, có khi ở cả ngón, gà mẹ có loại trụi đuôi hoặc cũng có loại đuôi dài. Chân màu vàng, da vàng, thịt trắng, mào phần lớn là mào đơn và ít mào nụ.

Giống gà tàu vàng.

Gà tàu vàng có trọng lượng lớn, từ 3–4 kg/con, ít tốn công chăm sóc, ít dịch bệnh, chất lượng thịt thành phẩm tốt, tốc độ tăng trưởng nhanh, nuôi khoảng 4 tháng có thể xuất bán, bán được giá cao (khoảng 65.000 đồng/kg) nên gà tàu vàng mang lại giá trị kinh tế cao cho các trang trại và hộ nuôi nhỏ lẻ.

Gà Đông Tảo: Là giống gà quý hiếm ở Việt Nam, được nuôi chủ yếu tại vùng xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ngày trước, gà Đông Tảo dùng để cúng tế, hội hè, tiến vua. Hiện nay, giống gà này đang được bảo tồn gen hiếm tại việt nam. Đặc điểm nổi bật của giống gà Đông Tảo là đôi chân thô, xấu xí, dáng hình to, bệ vệ, oai nghiêm, da đỏ, vững chắc.

Gà lai Đông Tảo đang được nhiều người chăn nuôi cả ở miền Bắc và miền Nam.

Gà Đông Tảo trống có lông màu mận hoặc màu mận tím pha đen, mào sun, đỏ tía, nhìn gọn và khỏe. Gà mái màu vàng nõn chuối hoặc vàng nhạt, mã ngà trắng sữa, to bằng 1/3 gà trống. Trọng lượng gà trống trưởng thành có thể nặng tới 6kg, gà mái nặng khoảng 4kg.

Do đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt nên rất nhiều địa phương đang có phong trào nuôi gà Đông Tảo vì lợi ích kinh tế to lớn. Giá gà Đông Tảo thịt xuất tại vườn thường dao động từ 350.000-800.000 đồng/kg tùy loại.

Gà giống Đông Tảo có giá 100.000-120.000 đồng/con. Riêng những con gà trống có tướng đẹp, chân to, oai vệ có giá lên tới 5-6 triệu đồng/con

Gà Kiến (Gà Bình Định): Gà Kiến có tên gọi khác là Gà Bình Định, là giống gà thịthiếm ở tỉnh miền Trung Việt Nam, đặc biệt nuôi chủ yếu tại Phú Yên, Bình Định. Vì đặc tính chậm lớn nên người dân bản địa đặt tên là gà kiến (nhỏ bé).

Gà kiến Bình Định là giống gà đặc sản của miền Trung, dễ nuôi, giá thành ổn định.

Gà kiến trống có lông màu đỏ tía, đuôi dài, cựa dài trông oai vệ. Gà mái có lông vàng nhạt. Gà Bình Định có trọng lượng tối đa là 3kg nuôi trong 3 năm. Trung bình vào khoảng 1,7 – 2kg/con là xuất chuồng.

Gà Bình Định có sức đề kháng tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt của Miền Trung, ít dịch bệnh, nuôi dễ, giá thành ổn định. Tuy nhiên vì gà kiến chậm lớn nên năng suất thấp, người ta lai giống gà Tam hoàng với gà kiến để ra giống thịt thơm ngon và xuất chuồng nhanh. Đây là giống gà quý hiếm cần được bảo tồn gen tại Việt Nam.

Gà Bình Định được nuôi thả tự do ở các sườn đồi núi Phú Yên, Bình Định, ưa thích vận động, lấy côn trùng làm thức ăn, lấy nước uống từ đá ngầm nên gà cho chất lượng thịt ngon, dai, ngọt, xứng danh đặc sản gà thịt xứ Bình Định.

Giá gà kiến thịt trên thị trường dao động từ 70.000 – 100.000 đồng/kg. Giá gà kiến giống trên thị trường: 17.000 đồng/kg (gà 5 ngày tuổi).

Gà Mía Sơn Tây: Đây là giống gà thịt đặc sản của làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội). Đây là giống gà được người xưa dùng làm lễ vật dâng thần thánh, tiến vua; có thời điểm đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Bộ NNPTNT đã có quyết định quy định gà Mía là giống gà nằm trong danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm phải bảo tồn. Ở Sơn Tây, người ta còn gọi gà Mía là gà "phá cựa" vì giống gà này "nhú cựa" mạnh.

Gà Mía Sơn Tây được mệnh danh là gà tiến vua, có chất lượng thơm ngon, dễ bán.

Gà Mía (gà tiến vua, "phá cựa") có sức đề kháng tốt, ít bệnh, ngoại hình đẹp; dễ phân biệt với giống gà khác bởi mình vuông, đùi to, chân có 3 hàng vẩy, da đỏ sắc long tía... Hiện gà Mía - gà "phá cựa" đang được huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) khuyến cáo mở rộng quy mô đàn nuôi.

Giá gà Mía thịt trên thị trường dao động từ 90.000 - 110.000 đồng/kg. Giá gà Mía giống dao động từ 10.000 - 12.000 đồng/con.

Gà ác: Là giống gà có tầm vóc khá nhỏ, lông màu trắng, chân đen, có nguồn gốc từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Gà có mào cờ, mào con trống đỏ thẫm, mào con mái đỏ nhạt và nhỏ hơn.

Giống gà ác có giá trị dinh dưỡng cao, dễ thích nghi với các điều kiện chăn thả.

Một đặc tính quý báu của gà ác là chúng có thể thích nghi với mọi hình thức chăn nuôi khác nhau như chăn thả tự do, bán chăn thả và nuôi tập trung thâm canh… Gà ác lại có khả năng chống chịu cao với bệnh tật và khả năng tận dụng thức ăn tốt, chính vì vậy người chăn nuôi ở mọi đối tượng đều có thể nuôi được giống gà này.

Gà ác có giá trị kinh tế cao bởi đây là giống gà có chất lượng thành phẩm rất cao. Thịt gà ác chứa nhiều chất dinh dưỡng và thơm ngon đặc trưng, nên thường được sử dụng để làm thuốc hoặc chế biến thành các món ăn bồi bổ cho sức khỏe, cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể.

Được xếp vào một trong các loại gà có giá trị kinh tế cao, cùng với chất lượng thịt không cần bàn cãi, gà ác xứng đáng nằm trong danh sách các giống gà thịt ngon nhất thị trường hiện nay.

Giá thịt gà ác trên thị trường hiện dao động từ 200.000 - 300.000 đồng/kg, tuỳ địa bàn. Giá trứng gà ác trên thị trường: 5.000 - 7.000 đồng/quả.