GS Võ Tòng Xuân nói gì về việc đưa gạo ST25 đi thi lần 2 và bị tụt hạng?

Lúa ST25 do kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự nghiên cứu, lai tạo. Giống lúa này có khả năng thích nghi rộng, có thể phát triển tốt trên đất luân canh lúa - tôm. Ưu điểm của ST25 là mặt gạo trắng tự nhiên, cơm thơm mùi dứa, dẻo.

Năm 2019, gạo ST 25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi do The Rice Trader tổ chức tại Philippines. Trong năm 2020 này, tại cuộc thi do The Rice Trader tổ chức tại Mỹ, gạo ST 25 của kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm cộng sự đạt giải nhì. Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về gạo Hom Mali của Thái Lan, giải ba là gạo của Campuchia.