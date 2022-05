Khảo sát giá gia cầm hôm nay tại các vùng, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp ở các trại miền Bắc có dấu hiệu giảm nhẹ. Ảnh: HĐ

Giá gà hôm nay: Gà công nghiệp giảm nhẹ

Cung cấp thông tin giá gia cầm hôm nay cho PV Dân Việt, bà Phạm Thị Nụ, thương lái thu mua gà ở một số vùng miền Bắc cho biết, giá gà công nghiệp hôm nay giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg.

Theo đó, giá gà lông trắng loại 1, trọng lượng trên 3,5kg/con bán buôn tại trại gia công còn 37.000 đồng/kg.

Giá gà trắng loại trên 3kg/kg còn khoảng 34.000 đồng đến 35.000 đồng/kg.

"Nguồn cung tăng cục bộ ở một số nơi nên giá gà giảm nhẹ cũng là điều bình thường", bà Nụ nói.

Tại các vùng miền Bắc, giá gà ta thả vườn loại trên 100 ngày tuổi bán tốt, đạt trên 90.000 đồng/kg.

Giá gà Mía đẹp mã khoảng 105 ngày bán buôn ở các trại tại Bắc Giang, Hà Nội cao nhất đạt 95.000 đồng/kg.

Giá gà tre thả vườn ở các vùng Đồng Nai, Long An dễ bán đạt trên 100.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay: Tiêu thụ thuận lợi

Giá vịt hôm nay không có biến động nhiều mà vẫn đứng ở mức cao.

Giá vịt bầu lai bán buôn tại các vùng Hải Dương, Bắc Ninh..., từ 44.000 đồng đến 46.000 đồng/kg.

Giá vịt siêu trứng loại trên 70 ngày tuổi bán khoảng 80.000 đồng/con.

Giá vịt thịt hôm nay không có biến động nhiều. Ảnh: HĐ

Tại các vùng phía Nam, giá vịt trắng loại đẹp trên 3,5kg/con bán buôn được khoảng từ 49.000 đồng đến 52.000 đồng/kg, tùy vùng.

Giá vịt xiêm đen bán trên dưới 60.000 đồng/kg.

Giá ngan trắng có trại ở Bắc Giang, Thanh Hóa bán được khoảng 72.000 đồng đến 75.000 đồng/kg, ngan cái ngon có nơi bán gần 80.000 đồng/kg.

Giá vịt cánh nướng móc cho các đầu mối tiêu dùng ở Hà Nội, Hà Nam khoảng từ 68.000 đồng đến 73.000 đồng/kg.

Cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay: Hiện, giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã.

Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. "Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách, nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ. Xung quanh vết nước phồng lên có màu đen. Để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra" - ông Hợi thông tin.

"Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước. Dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường.

Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ức, bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay" - ông Hợi tiết lộ.

Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông Hợi lưu ý các "thượng đế" không mua những con gà có mào tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới.

Ông Hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông xơ xác. Đặc biệt những con gà chân lạnh, khô; hậu môn trắng bệch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh.

Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ (lông măng). Khi mua bà con cần 1uan sát những con vịt non sẽ thấy, có mỏ to và mềm. Còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.