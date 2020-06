Giá heo hơi hôm nay 11/6: Lợn sống nhập từ Thái Lan chưa về, giá heo hơi đã rơi vài giá

Giá heo hơi qua cao, tức tốc nhập khẩu

Sau khi Bộ NNPTNT có chủ trương cho nhập khẩu heo sống để hạ nhiệt giá heo hơi, các ngành chức năng, doanh nghiệp đã gấp rút chuẩn bị các điều kiện để nhập khẩu.

Trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, đến thời điểm này, công việc rà soát, chuẩn bị cho việc nhập khẩu lợn sống về Việt Nam giết mổ nhằm tăng nguồn cung thịt lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước về cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, phải tuân thủ không chỉ quy định trong nước, mà còn phải theo các quy định quốc tế, nên mọi thủ tục phải được kiểm tra, cân nhắc kỹ.

Giá heo hơi đứng ở mức cao, Bộ NNPTNT cho nhập lợn giống từ Thái Lan để thúc đẩy dân tái đàn.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, việc nhập khẩu heo sống phải đảm bảo lợi ích của cả 3 nhóm đối tượng: Người tiêu dùng, người chăn nuôi và người phân phối.

"Chắc chắn giá lợn trong thời gian tới sẽ giảm mạnh. Bộ NNPTNT phải đảm bảo các lợi ích hài hòa: Thứ nhất, phải đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn lợn nuôi trong nước; thứ hai, không để giá quá cạnh tranh gây thiệt hại cho người chăn nuôi trong nước; thứ ba, đảm bảo để người tiêu dùng được ăn thịt lợn với giá hợp lý" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Hiện, nhiều doanh nghiệp băn khoăn là việc cách ly đàn heo nhập về 30 ngày sẽ được thực hiện như thế nào?

Cũng theo báo cáo của Bộ NNPTNT, dù khối lượng thịt lợn nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 đã tăng tới 300% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 70.000 tấn) nhưng việc nhập khẩu không hề dễ dàng.

Nguyên nhân là do nguồn lợn của cả thế giới giảm. Tổng đàn lợn của cả thế giới vào tháng 01/2020 đạt khoảng 678 triệu con, giảm khoảng gần 12% so với năm 2019. Do đó, lượng thịt lợn cũng không dồi dào, việc tìm được các nguồn cung cấp với giá hợp lý gặp khó khăn.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi nên cần rất nhiều thịt lợn; giá thịt lợn ở nước này hiện rất cao nên các doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng mua thịt lợn nhập khẩu với giá cao hơn 20 - 30% so với các doanh nghiệp Việt Nam và họ thường mua với số lượng rất lớn.

Vhỉ tính riêng quý I/2020, Trung Quốc đã nhập khoảng 1 triệu tấn thịt lợn từ các quốc gia khác.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, dù tăng cường nhập khẩu nhưng giá heo hơi có giảm về mức 70.000 đồng/kg còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó, giá thành sản xuất của người chăn nuôi phải giảm xuống.

Giá heo hơi hôm nay 11/6 ở nhiều địa phương đã hạ nhiệt, bình quân 88.000 - 95.000 đồng/kg. Ảnh: I.T

Giá heo hơi hôm nay 11/6 tại miền Bắc: Lao dốc



Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đồng loạt giảm ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi ở Đan Phượng (Hà Nội) đạt 95.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi ở Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam còn 93.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên cũng giảm nhẹ, đạt 95.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi tại Thái Bình và Ninh Bình khoảng 96.000 - 97.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực, heo hơi tại Phú Thọ có giá 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/6 tại miền Trung, Tây Nguyên cũng đồng loạt giảm sâu. Theo đó, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An còn 91.000 đồng/kg.



Trong khi giá heo hơi ở Bình Định, Quảng Ngãi đã mất mốc 90, giảm xuống còn 88.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận đạt 88.000 - 89.000 đồng/kg trong khi đó Khánh Hòa, Lâm Đồng có giá từ 93.000 - 94.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Kon Tum, Đăk Lăk đạt 80.000 - 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/6 tại miền Nam: Tiếp đà giảm

Giá heo hơi miền Nam hôm nay cũng được điều chỉnh giảm ở hầu hết các địa phương, mức giảm sâu nhất lên đến 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi ở Bà Rịa - Vũng Tàu còn 90.000 đồng/kg; giá heo hơi ở Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long đạt 92.000 - 94.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại Tây Ninh, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu cũng giảm nhẹ, còn 92.000 - 93.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Tháp, Cần Thơ còn 91.000 - 93.000 đồng/kg.