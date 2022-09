Giá iPhone 14 Series sẽ đắt hơn ở Nhật Bản và Hàn Quốc chứ không phải Trung Quốc

Với tình trạng lạm phát tràn lan vẫn tiếp diễn và một cuộc suy thoái toàn cầu đang diễn ra, mọi con mắt đều đổ dồn về cách Apple định giá sản phẩm chính của mình trong sự kiện lớn của gã khổng lồ Cupertino vào 7/9, nơi họ tiết lộ bốn mẫu iPhone 14.

Một trong những điều bất ngờ lớn nhất là tại Hoa Kỳ, Apple giữ nguyên giá của dòng iPhone 14 giống như giá mà họ đã tính cho các mẫu iPhone 13 tương đương.

Mẫu cơ bản iPhone 14 sẽ có giá khởi điểm là 799 USD, bằng với số tiền ban đầu nó được tính cho iPhone 13 của năm ngoái. Giá cao nhất của iPhone 14 Pro Max bắt đầu từ 1.099 USD, bằng với iPhone 13 Pro Max.

Tuy nhiên, Apple đã tăng giá tại một số thị trường lớn nhất trên toàn cầu. Điển hình là người tiêu dùng ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phải trả nhiều tiền hơn đáng kể cho những chiếc iPhone mới nhất của Apple, so với những chiếc iPhone năm ngoái của họ trong bối cảnh đồng tiền của họ sụt giảm kéo dài so với đồng đô la.

Dòng iPhone 14, được công bố trong tuần trước, sẽ được bán vào ngày 16 tháng 9, với những thay đổi về giá giữa năm nay và năm ngoái rất khác nhau giữa các thị trường.

Tại Nhật Bản, mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn với 128GB dung lượng lưu trữ đi kèm với mức giá 119.800 yên (841 USD), cao hơn khoảng 21% so với iPhone 13 khi nó được phát hành một năm trước với giá 98.800 yên. Ở Hàn Quốc, mức tăng tương đương là 15%.

Để so sánh, giá iPhone 14 tại Mỹ là 799 USD, không đổi so với mẫu năm ngoái mặc dù mức lạm phát cao trong lịch sử ở nước này.

Các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus mới ra mắt gần đây. Nhưng sự suy yếu mạnh của đồng yên và đồng won khiến Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: @AFP.

Theo Hideaki Yokota, một nhà phân tích điều hành tại Viện nghiên cứu MM của Nhật Bản, sự suy yếu mạnh của đồng tiền Nhật Bản và Hàn Quốc khiến Apple không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá thiết bị hàng đầu của mình để duy trì lợi nhuận ở những thị trường này.

Đồng yên đã giảm giá 23% so với đồng đô la, và đồng won của Hàn Quốc đã giảm 16% trong năm qua. Yokota nói thêm rằng trong trường hợp của Nhật Bản, đồng tiền yếu hơn chỉ là một phần lý do.

Yokota cho biết: "Đã có vấn đề xảy ra với việc người bán lại mua iPhone ở Nhật Bản và sau đó tuồn phân phối chúng sang Trung Quốc, do giá thiết bị ở Nhật Bản tương đối rẻ hơn so với các thị trường khác.

Trong khi đó, tại các thị trường châu Á quan trọng khác, nơi đồng tiền giảm giá ít mạnh hơn, giá iPhone 14 không đổi so với iPhone 13. Tại Trung Quốc, iPhone 14 dung lượng 128GB có giá 5.999 nhân dân tệ (866 USD), trong khi ở Ấn Độ giá 79.900 rupee (1.000 USD), cả hai trường hợp giá này đều giống như iPhone 13, mặc dù đồng nhân dân tệ và rupee đều giảm khoảng 7% so với đồng USD trong năm qua.

Theo Yokota, một lý do có thể khiến Apple duy trì mức giá ở Trung Quốc là do lo ngại về tình hình kinh tế ở nước này. Quốc gia này đã chứng kiến tổng sản phẩm quốc nội giảm 2,65% so với quý trước đó trong quý thứ hai trong bối cảnh khóa cửa nghiêm ngặt ở Thượng Hải vì làn sóng Covid-19 quay lại.

Tại các thị trường châu Á quan trọng khác, nơi đồng tiền giảm giá ít mạnh hơn, giá iPhone 14 không đổi so với iPhone 13. Ảnh: @AFP.

"Trung Quốc hiện đang trải qua bong bóng bất động sản và các vấn đề khác [ảnh hưởng đến nền kinh tế], gây khó khăn cho việc tăng giá trong môi trường kinh tế này", Yokota nói.

Thậm chí, theo công ty nghiên cứu Counterpoint, lượng xuất xưởng điện thoại thông minh Trung Quốc trong quý II / 2022 giảm xuống còn 67,4 triệu chiếc, bằng một nửa so với mức đỉnh trong quý IV / 2016.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, Apple nên chuẩn bị cho sự suy yếu của nhu cầu ở Trung Quốc, nơi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi hậu quả từ một loạt các vụ đóng cửa nghiêm ngặt vì COVID-19 đã siết chặt chi tiêu của người tiêu dùng ở quốc gia tỷ dân.

Có thể thấy, những chiếc điện thoại thông minh mới nhất của Apple sẽ là bài kiểm tra về sự thèm muốn của người tiêu dùng toàn cầu đối với thiết bị điện tử mới và đưa sức mạnh thương hiệu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ vào cuộc thử nghiệm giá cả trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô đầy biến động.

Dưới đây là một số so sánh giữa mẫu iPhone 14 và iPhone 13 ở các quốc gia khác nhau.

Vương quốc Anh

• iPhone 13: 779 £ (Bảng Anh)

• iPhone 14: 849 £

• Tăng giá 70 £ (tương đương tăng 80 đô la)

Châu Úc

• iPhone 13: 1.349 đô la Úc

• iPhone 14: 1.399 đô la Úc

• Tăng giá 50 đô la Úc (tương đương tăng 33 đô la)

Nhật Bản

• iPhone 13: 98.800 yên Nhật

• iPhone 14: 119.800 Yên Nhật

• Tăng giá 21.000 yên Nhật (tương đương tăng 146 đô la)

Nước Đức

• iPhone 13: 899 euro

• iPhone 14: 999 euro

• Tăng giá 100 euro (tương đương tăng 100 đô la)

Các mẫu khác có mức tăng giá mạnh hơn. Ví dụ, iPhone 14 Pro Max ở Anh đắt hơn 150 bảng Anh so với mẫu tương đương của năm ngoái.

Các nhà phân tích cho biết một phần lý do đằng sau sự gia tăng có thể là do chi phí linh kiện tăng và đồng đô la Mỹ tăng giá so với các đồng tiền khác trên các thị trường mà Apple đã tăng giá. Neil Shah, đối tác tại Counterpoint Research, nói với CNBC: "Điểm mấu chốt quan trọng là đồng Euro và đồng Yên đã giảm giá khá nhiều dẫn đến giá cao hơn một chút".