Gia Lai: 2 xe máy "đấu đầu" trong đêm khiến 2 người tử vong

Ngày 11/9, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL14 giữa 2 xe máy khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 21 giờ ngày 10/9, xe máy mang BKS 81B3 – 238.73 do thiếu niên tên Dư (16 tuổi, trú tại làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) điều khiển lưu thông hướng từ TP.Pleiku đi huyện Chư Păh. Khi đến Km 1591 trên tuyến QL14 (đoạn qua tổ 9, phường Yên Thế, TP.Pleiku), do đi không đúng phần đường nên đã tông trực diện vào xe máy mang BKS 81H6 – 1574 do anh Thân (26 tuổi, trú tại làng Brong, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến 2 người té xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy đều hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông. Đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.