Xử lý công chức xã dùng bằng giả ở Gia Lai

Ngày 7/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông N.V.T - công chức tư pháp - hộ tịch xã Ia O (huyện Ia Grai).

Lý do là bởi, ông T. đã có hành vi cố ý sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để được đi học, đi thi và được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa.

Theo ông Siu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), ông T. trước đây là Trưởng Công an xã Ia O. Khi Bộ Công an ban hành đề án đưa công an chính quy về làm Trưởng Công an các xã thì ông T. được bố trí làm công chức tư pháp - hộ tịch của xã.

"Hiện ông T. đã xin nghỉ việc, không còn làm việc ở đơn vị sau khi có quyết định thi hành kỷ luật của UBND huyện", ông Nghiệp nói.

Được biết, trước đó, Huyện ủy Ia Grai đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông T.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cũng đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp THPT đối với ông T. từng học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai).