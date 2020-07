Gia Lai: Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa EVNCPC

Ngày 22/7/2020, được sự ủy quyền của EVNCPC, PC Gia Lai đã phối hợp cùng với địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 3 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



Theo đó, mỗi căn nhà có diện tích sử dụng khoảng 35m2, gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ; kết cấu tường gạch, mái tôn, trần chống nóng, nền nhà lát gạch hoa với tổng trị giá 70 triệu đồng. Trong đó, EVNCPC hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng và 20 triệu đồng được trích từ Quỹ tương trợ xã hội của PC Gia Lai. Ngoài ra, PC Gia Lai còn tặng bàn ghế, tivi cho các hộ gia đình.

Nhân dịp bàn giao nhà tình nghĩa, bà Breh (thôn Dơk Vơng, xã Glar, huyện Đăk Đoa) còn được PC Gia Lai trao tặng thêm một chiếc tivi

3 hộ được bàn giao nhà tình nghĩa đợt này đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, gồm gia đình ông Rơ Châm Thang (làng Tung Blu, xã Ia Tô, huyện Chư Prông), gia đình bà Breh (thôn Dơk Vơng, xã Glar, huyện Đăk Đoa) và gia đình ông Rơ Châm Suk (làng Bối, xã Phú Hòa, huyện Chư Păh).



Trong đó bà Breh bị mù 2 mắt, không chồng con và sống một mình. Còn anh Rơ Châm Thang cũng bị mù cả 2 mắt, nhà lại có 2 con nhỏ, cuộc sống hằng ngày của gia đình chỉ trông chờ vào công việc làm thuê, cuốc mướn nên bữa đói, bữa no. Trong khi đó, gia đình anh Rơ Châm Suk có vợ bị bệnh mất sớm, để lại 2 đứa con thơ cho anh một mình chăm sóc, bản thân anh Suk cũng không có nghề nghiệp, hàng ngày phải đi làm thuê kiếm sống.

Người thì do bệnh tật, người do neo đơn nên cả 3 gia đình trên đều sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, không còn đủ sức che mưa nắng. Đối với họ, có được ngôi nhà kiên cố, an toàn là niềm mơ ước tưởng như không bao giờ với tới.

Vì vậy tại lễ trao nhà tình nghĩa cho anh Rơ Châm Thang (làng Tung Blu, xã Ia Tô, huyện Chư Prông), dù không nhìn thấy căn nhà mới do EVNCPC và PC Gia Lai tài trợ xây tặng, nhưng anh vẫn xúc động nói: "Mình cảm ơn ngành điện đã xây cho mình ngôi nhà mới, từ nay mình không phải lo sợ mỗi khi mưa bão nữa. Đây thật sự là căn nhà mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới".

Gia đình anh Rơ Châm Thang (làng Tung Blu, xã Ia Tô, huyện Chư Prông) vui mừng đón nhận căn nhà mới

Còn tại lễ bàn giao nhà cho bà Breh (thôn Dơk Vơng, xã Glar, huyện Đăk Đoa), ông Thái Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy xã Glar - cho biết: "Việc trao tặng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo là hoạt động rất trân quý và đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của CBCNV ngành Điện hướng đến cộng đồng, giúp cho bà con vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Thay mặt hộ bà Breh và địa phương, xin gửi lời cảm ơn đến CBCNV toàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Rất mong thời gian tới ngành điện tiếp tục có những hoạt động đầy ý nghĩa như vậy".

Nói về việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn tại Gia Lai, ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn PC Gia Lai cho biết: "Sau khi nắm được thông tin hoàn cảnh của từng gia đình, chúng tôi đã đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ. Ngay sau khi được sự đồng ý, thống nhất của Tổng Công ty, PC Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương đo đạc, xác định vị trí và triển khai xây dựng. Các công trình này đều đúng tiến độ, đặc biệt là đảm bảo chất lượng".

Cũng theo ông Dũng, đây là đợt bàn giao nhà tình nghĩa thứ 2 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, nằm trong số 5 căn nhà tình nghĩa do Tổng Công ty hỗ trợ xây dựng tại Gia Lai trong năm 2020. Đây là một trong những hoạt động mang tính thường niên, ý nghĩa của EVNCPC, cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Điện lực miền Trung (7-10-1975/7-10-2020).