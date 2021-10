Gia Lai: Ba chủ tịch xã, thị trấn bị đình chỉ công tác vì để dịch bùng phát trong cộng đồng

Ngày 31/10, ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đã ký ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Văn Thủ - Chủ tịch UBND thị trấn Kbang vì lý do để dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng.

Cụ thể, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Thủ trong 15 ngày, kể từ ngày 30/10. Ông Nguyễn Văn Thủ có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Lê Cao Sáng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kbang phụ trách, điều hành.

Lực lượng chức năng khoanh vùng, truy vết tại làng Kmek, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện (ảnh: Công an huyện Phú Thiện)

Trước đó, chỉ trong 2 ngày 28-29/10, huyện Kbang ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều ở tổ 10, thị trấn Kbang. Trong đó có 6 ca là những người đi từ vùng dịch về, đã thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, thực hiện cách ly tại nhà từ 19/10 đến 25/10, sau đó xét nghiệm bị dương tính; 6 ca còn lại là cư dân sống trong khu vực có các ca F0 nêu trên, được phát hiện qua xét nghiệm mở rộng.

Tương tự huyện Kbang, trong ngày 30/10 Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện (Gia Lai) cũng đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác thời hạn 15 ngày đối với ông Siu Thiên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Piar do không đảm bảo an toàn trong triển khai công tác phòng-chống dịch.

Cụ thể, ông Siu Thiên bị đình chỉ công tác với lí do từ ngày 29-30/10 đã lơ là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo dẫn đến tại làng Kmek (xã Ia Piar) có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, có 1 trường hợp là học sinh lớp 8 trường THCS Ngô Gia Tự (xã Ia Piar).

Để xem xét, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Tân An đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày (ảnh: T.H)

Ở một diễn biến khác, ngày 26/10 Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An để xem xét làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó, trên địa bàn huyện Đăk Pơ xuất hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng là công dân N.N.T. và N.T. L. có liên quan đến công dân L.Q.P. (SN 1999, cùng trú tại thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai). Hai công dân trên có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 sau khi kết thúc cách ly tại nhà.

Ngay sau khi ra quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Tân An, lãnh đạo UBND huyện Đak Pơ cũng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Tân An và chỉ đạo UBND xã Tân An tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm trong quản lý, quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, báo cáo UBND huyện xem xét xử lý theo quy định.