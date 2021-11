Gia Lai: Khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc đốn hạ hơn 84m3 gỗ

Ngày 30/11, Công an huyện Kông Chro cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng gây ra vụ phá rừng tại tiểu khu 734 (xã Chư Krey, huyện Kông Chro) thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Tổng khối lượng thiệt hại 84,93m3 gỗ.

Hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa. (Ảnh: T.H)

Trước đó, ngày 23/11 nhận được tin báo có một số đối tượng đang khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 734, lực lượng chức năng gồm: Công an huyện Kông Chro, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa và UBND xã Chư Krêy phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường có 12 cây gỗ đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị cắt hạ. (Ảnh: T.H)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tại lô 7, 15, 17 khoảnh 2; lô 2 khoảnh 4 và lô 5, 6 khoảnh 6 của tiểu khu 734 có 12 cây gỗ đường kính từ 80cm đến hơn 1m bị cắt hạ, tổng khối lượng bị thiệt hại là 84,93m3. Qua đo đếm, lực lượng chức năng xác định có 62m3 gỗ đã bị các đối tượng đưa ra khỏi rừng, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93m3.



Trong hơn 84m3 gỗ bị đốn hạ, tại hiện trường chỉ còn lại ván bìa, gỗ cành ngọn, với khối lượng là 22,93m3. (Ảnh: T.H)

Liên quan đến vụ phá rừng trên, ngày 30/11 UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công an huyện Kông Chro tiến hành điều tra, xác định đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa, các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/12.