Gia Lai: QL 19 xuống cấp, Cục Quản lý Đường bộ III ra công điện khẩn

Quốc lộ 19 xuống cấp... thành bẫy người đi đường

Theo ghi nhận của Dân Việt, quốc lộ 19 đoạn qua địa phận xã Hà Tam (huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) có nhiều điểm bị hư hỏng rất trầm trọng, đường bị sụp xuống thành các "ổ gà, ổ voi" liên tiếp trên mặt đường. Mặc dù nhiều đoạn đường đã được cơ quan chuyên môn bảo trì nhưng vá đầu này lại hỏng đầu kia. Có đoạn, những điểm vá trở thành những điểm lồi, lỏm nham nhở.

Quốc lộ 19 xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tình trạng này xảy ra trong một thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến các phương tiện tham gia giao thông và người dân địa phương, gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong khi, quốc lộ 19 (QL19) là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với miền Trung và cảng biển Quy Nhơn.

Theo ông Huỳnh Kim Hải ở thôn 5 (xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ) nói: "Đường hư hỏng liên khúc luôn chứ không phải là ổ voi, ổ gà nữa. Trời mưa không biết đường nào mà né luôn. Đoạn đường này cách đây khoảng 15 ngày mới sửa lại đấy, mà giờ trở thành như này thôi bó tay. Ban ngày còn đỡ chứ ban đêm tai nạn liên tục".

Thấy đường xấu, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhiều người dân đã chở đất lấp các hố để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiên lưu thông qua đây quá nhiều chỉ vài hôm là hỏng trở lại.

Hay đi qua đoạn đường này, anh Lê Tấn Sơn ở thôn 1 (xã Hà Tam, huyện Đắk Pơ) cho hay: "Tôi cũng là người dân ở đây, đồng thời cũng là tài xế nhưng mà tôi thấy đoạn đường QL19 hư quá trầm trọng. Lái xe ở đây còn đỡ, chứ lái xe lạ mà đi qua đoạn này rất nguy hiểm".

Nhiều đoạn hư hỏng nặng trở thành ao ngay trên QL 19.

Ông Nguyễn Công Thư - Chủ tịch UBND xã Hà Tam cho biết, xã đã báo cáo lên UBND huyện và cũng nhiều lần gọi cho đơn vị quản lý tuyến đường này để phản ánh sự việc. Ông Thư khá bức xúc khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đoạn đường này, trong đó có cán bộ của xã bị ngã trầy xước hết cả mặt. Nhiều nơi khác do đường hỏng, nước tràn cả vào nhà dân.

"Trong quá trình lưu thông, người dân thường bị tai nạn, nhất là khi trời mưa, các hố gà bị lấp đi, gây khó khăn trong đi lại của người dân và các phương tiện, có một số trường hợp tự ngã, gây thương tích. Tôi đã kiến nghị các cấp, ngành làm sao sớm quan tâm khắc phục mặt đường tuyến QL 19", ông Thư nói.

Cục Quản lý đường bộ III "dọa trảm" nếu không chấp hành

Liên quan đến tuyến QL 19, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Danh Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ 3.4 (đơn vị quản lý tuyến đường, trụ sở tại TP. Kon Tum - thuộc Cục Quản lý đường bộ III) cho biết: "Chúng tôi là đơn vị quản lý cơ sở, sau khi phát hiện sự việc như vậy đã làm văn bản báo cáo cấp trên. Hiện nay đang có một đoàn của cấp trên đi kiểm tra hiện trường để có đánh giá, tham mưu hướng xử lý phù hợp".

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo ra tối hậu thư, dọa trảm nếu các nhà thầu chậm trễ khắc phục.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 26/10, Cục Quản lý Đường bộ III đã có công điện khẩn yêu cầu khẩn trương thực hiện trách nhiệm sửa chữa đoạn tuyến Km90 – Km 108, QL 19 trong thời gian bảo hành dự án, đoạn qua huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Cục yêu cầu Chi cục Quản lý đường bộ III.4, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Trường Thành và các đơn vị thi công gồm: Liên doanh Công ty Đầu tư phát triển và Xây dựng công trình 208, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại Minh, Công ty Xây dựng và Thương mại Nhật Hào; Liên doanh Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Gia Lai, Công ty cổ phẩn Tư vấn và Xây dựng Đông Phong, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Tây An khẩn trương thực hiện trách nhiệm sửa chữa đoạn tuyến hư hỏng.

Để đảm bảo chất lượng công trình và an toàn giao thông, Cục Quản lý Đường bộ III yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương tập trung máy mọc, thiết bị, vật tư, vật liệu để sửa chữa các hư hỏng mặt đường đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật.

Theo Phó Cục trưởng Cục quản lý đường bộ III Đỗ Huy Thành: "Tuyệt đối không để tiếp tục xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông, vừa vá sửa xong lại hư hỏng trở lại gây bức xúc dư luận xã hội. Nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến, tai nạn giao thông xảy ra do công tác vá sửa không kịp thời, các nhà thầu thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cục Quản lý Đường bộ III và pháp luật".

Đường nhiều ổ gà, ổ voi trở thành bẫy cho người đi đường khi mưa xuống.

Theo yêu cầu của Cục, đến ngày 27/10, nếu nhà thầu nào không thực hiện triển khai vá sửa, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền không cho tham gia đấu thầu các dự án sửa chữa đường bộ theo quy định. Đồng thời sẽ sử dụng tiền bảo hành của dự án để hợp đồng với nhà thầu khác đảm nhận công tác sửa chữa và được khấu trừ vào tiền bảo hành của nhà thầu.

Chi cục Quản lý Đường bộ III.4, đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và giám sát chất lượng các nhà thầu thi công sửa chữa, khắc phục triệt để các hư hỏng trên tuyến nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo cáo kết quả về Cục.