Gia Lai: Xét xử ông trùm Hùng Si Đa và 105 bị cáo vụ bắt sới bạc "khủng"

Sáng 16/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng Si Đa, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và 105 bị cáo khác với 2 tội danh Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.



Trong đó, với vai trò cầm đầu, Hùng Si Đa cùng 20 bị cáo bị truy tố về tội Tổ chức đánh bạc. Đồng thời, 86 bị cáo khác bị truy tố về tội Đánh bạc theo điều 321 và 322 của Bộ luật Hình sự. Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài trong 11 ngày.

Hùng Si Đa và 105 bị cáo liên quan vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, Gia Lai.

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 2/2019, Nguyễn Mạnh Hùng cùng Bùi Viết Khánh bàn bạc, thống nhất mở sới bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa tại khu vực vườn điều (thuộc thôn 76, xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai). Khánh trực tiếp quản lý, điều hành sới bạc và được chia 20% số tiền thu bất chính. Điều hành sới bạc, Khánh thuê 19 đối tượng có tiền án, tiền sự để bảo vệ, cảnh giới, quản lý xe trong quá trình tổ chức sới bạc và chuyên đưa đón con bạc. Hàng ngày, sới bạc được tổ chức từ 22h đến 1h sáng hôm sau. Sới bạc quy định mỗi lần đặt cược phải từ 100.000 đồng trở lên.

Đêm 31/3/2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang sới bạc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 243 triệu đồng tiền đánh bạc và 63 xe ô tô. Kết quả điều tra xác định có 86 đối tượng đã trực tiếp tham gia đánh bạc với số tiền từ 100.000 đến 15 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Hùng Si Đa tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian đánh bạc, Hùng đã hưởng lợi 100 triệu đồng, Khánh được hưởng 20 triệu đồng, các đối tượng còn lại được hưởng 300-500.000 đồng/ngày. Tổng số tiền mà các đối tượng trên đã thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc là 207 triệu đồng. Hùng bị lực lượng công an bắt giữ khi cùng đàn em bỏ trốn xuống thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Liên quan đến Hùng Si Đa, trong 1 vụ án khác Hùng bị HĐXX – TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam vào ngày 21/5 về tội danh vị phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Ngoài ra, bị cáo Hùng từng bị xử phạt về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, tức Hùng Si Đa trước vành móng ngựa.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 2h sáng 31/3, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ bủa vây khu vực rẫy điều thuộc thôn 76, xã Hà Bầu (huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) bắt sòng bạc "khủng". Tại thời điểm lực lượng công an ập vào, các đối tượng đang chơi bạc bỏ chạy tán loạn ra các hướng để bỏ trốn. Nhiều đối tượng bỏ chạy lên núi, ẩn nấp vào các bụi rậm xung quanh. Đây là khu vực khá hiểm, rất hoang vắng và chỉ có một đường vào.

Ngay sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 130 đối tượng trong vụ đánh bạc để phục vụ công tác điều tra, tạm giữ 63 xe ô tô và số tiền thu giữ tại chiếu bạc 243 triệu đồng.