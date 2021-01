Gia Lai: Xuất hiện "chiêu" bán hoa lan rừng đột biến giả, công an TP Pleiku phát thông báo tìm nghi can lừa đảo

Đó là hai nghi can Nguyễn Tùng Dương (26 tuổi, quê Thanh Hóa) và Bùi Huy Hoàng (33 tuổi, quê Hòa Bình), cùng tạm trú tại 21 Trần Nguyên Hãn, phường Đống Đa, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.



Theo Thượng tá Phan Nhật Toàn - Trưởng Công an TP Pleiku, trong khoảng từ tháng 3-6/2020, ông Nguyễn Thanh Phong (34 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), ông Nguyễn Xuân Vũ (35 tuổi), bà Hoàng Thị Miên (37 tuổi) và bà Nguyễn Thị Văn (32 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai) đã nhiều lần mua hoa lan từ Dương và Hoàng.

Công an nhiều tỉnh, thành phố đã bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo, bán hoa lan đột biến. Ảnh: Bộ Công an

Trong quá trình thỏa thuận, chào mời mua bán, Dương và Hoàng đều cam kết các loại hoa lan đang bán là lan đột biến (hoa lan rừng đột biến 5 cánh trắng). Tuy nhiên quá trình chăm sóc, những người mua lan rừng đột biến trên đều nhận thấy các cây hoa lan không đúng với loại cây mà người bán đã "quảng cáo", từ đó làm đơn tố giác lên Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku.

Sau khi bán "lan rừng đột biến", Dương và Hoàng đã nhanh chân rời khỏi tỉnh Gia Lai. Khi cơ quan CSĐT vào cuộc thì không tìm được các nghi can. Do vậy, Công an TP Pleiku phát thông báo truy tìm và đề nghị người dân nếu biết thông tin hai đối tượng thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku.

Hiện sự vụ đang được công an TP Pleiku điều tra theo hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về số tiền những nạn nhân đã mua lan đột biến giả hiện chưa được tiết lộ.

Không chỉ riêng tỉnh Gia Lai, mà trước đó, trong năm 2020, Bộ Công an đã phát thông báo cho người dân cả nước, cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mua bán hoa lan đột biến.

Việc lừa đảo mua bán hoa lan đột biến đã xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố. Công an các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Hòa Bình, Nghệ An… từng khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng về hành vi quảng cáo lừa bán hoa lan đột biến giả với giá hàng tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là quảng bá hoa lan đột biến, bán cho người cần mua. Người cần mua đa phần cũng ham làm giàu nhanh bởi nghĩ rằng mua hoa lan đột biến về chăm sóc sau này bán mầm ki kiếm lời.