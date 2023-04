Gia Lâm xử lý hơn 700 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, các lực lượng chức năng huyện Gia Lâm đã kiểm tra 789 lượt.



Các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm. Ảnh: hanoi.gov.vn

Trong đó, phát hiện, xử lý 305 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (tăng 126 trường hợp so với 1 tháng liền kề trước đó), phạt thành tiền 671,5 triệu đồng; tạm giữ 81 phương tiện (so với thời gian liền kề tăng 45 phương tiện).

Xử lý 459 lượt về trật tự đô thị, trong đó, phát hiện, xử lý 91 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị (tăng 74 trường hợp so với 01 tháng liền kề trước đó), phạt thành tiền 101,250 triệu đồng.

Vi phạm chủ yếu là dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để kinh doanh ăn uống, buôn bán hàng hóa.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 197 huyện đã kiểm tra các tuyến phố chính trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đã nhắc nhở 102 trường hợp, phát hiện, xử lý 29 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt là 70,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền vận động, kiểm tra yêu cầu tháo dỡ 364 mái che, mái vẩy bạt che, thu giữ 463 biển quảng cáo, 210 ô dù, 281 bục bệ và nhắc nhở 1.554 lượt người dân, hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường…

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý, huyện Gia Lâm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức thực tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị của người dân, cơ quan, doanh nghiệp.

Nhờ đó, tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán đã được kéo giảm.

Trong thời gian tới, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 197 huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc kết quả triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo 197 các xã, thị trấn.