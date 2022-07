Giá lăn bánh chính thức Ford Everest 2022 vừa ra mắt Việt Nam, chỉ từ hơn 1,2 tỷ đồng

Theo thông tin mới nhất, trên trang chủ Ford Việt Nam đã chính thức công bố giá bán Ford Everest 2022. Mẫu SUV 7 chỗ thế hệ mới của thương hiệu Mỹ đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng người dùng tại Việt Nam.

Ford Everest 2022 ra mắt Việt Nam.

Giá xe Ford Everest 2022 lăn bánh mới nhất

Theo như công bố của Ford Việt Nam, Ford Everest 2022 sẽ được phân phối với 4 phiên bản với giá bán lần lượt như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (tỷ đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (tỷ đồng) Ford Everest Ambiente 1,099 1,253 1,231 1,212 Ford Everest Sport 1,116 1,328 1,305 1,286 Ford Everest Titanium 1,245 1,417 1,392 1,373 Ford Everest Titanium Plus 1,452 1,618 1,590 1,571

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Ford Everest 2022 chỉ là tạm tính và chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý (nếu có).

Những thay đổi trên Ford Everest 2022

Bước sang thế hệ mới, Ford Everest 2022 sở hữu sự thay đổi toàn diện so với "người tiền nhiệm". Mẫu SUV 7 chỗ này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm mới với thông số kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.914 x 1.923 x 1.842 (mm), chiều dài cơ sở 2.900 mm, khoảng sáng gầm 200 mm.

Ford Everest 2022 với ngoại hình nam tính.

Ngoại hình của Ford Everest 2022 ấn tượng hơn nhờ thiết kế vuông vức đầy nam tính. Đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng LED Matrix có khả năng tự động bật/tắt, thay đổi góc chiếu khi vào cua trên bản cao cấp nhất. Các phiên bản còn lại chỉ là đèn pha LED và tự động bật/tắt.

Bên hông xe, Ford Everest 2022 dùng bộ mâm 20 inch kèm lốp 255/55R20, bản Ambiente tiêu chuẩn là mâm 18 inch. Ở phía sau, Ford Everest đời mới sử dụng đèn hậu LED với đồ họa mới đầy hiện đại.

Ford Everest 2022 với khoang lái mới mẻ.

Vào trong khoang lái, Ford Everest 2022 cũng được thiết kế mới hoàn toàn với màn hình đặt dọc kích thước 12 inch trên hai bản Titanium với hệ thống giải trí SYNC 4 và hệ thống âm thanh 8 loa. Cụm đồng hồ là loại TFT 12 inch với bản Titanium, còn các bản còn lại là màn hình TFT 8 inch.

Những tiện nghi của Everest mới gồm: hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, sạc điện không dây, cốp điện rảnh tay.

All New Ford Everest sở hữu công nghệ an toàn ga tự động thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước và kiểm soát áp suất lốp, camera 360 độ.



Ford Everest 2022 có 2 tùy chọn động cơ.

Ford Everest 2022 sử dụng động cơ dầu 2.0L tăng áp đơn sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm kết nối cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Riêng phiên bản Titanium Plus được trang bị động cơ dầu 2.0L tăng áp kép cho công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm ghép nối cùng hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh có tính năng kiểm soát địa hình.

Ford Everest 2022 dự kiến được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 8/2022.