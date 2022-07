Giá lăn bánh Isuzu MU-X 2022 vừa ra mắt Việt Nam: Liệu đủ sức đầu Toyota Fortuner, Ford Everest?

Mới đây, Isuzu MU-X 2022 chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam. Thế hệ mới của chiếc SUV 7 chỗ đến từ Nhật Bản mang đến sự thay đổi cách mạng với diện mạo trẻ trung, nội thất hiện đại hơn so với "người tiền nhiệm".

Isuzu MU-X 2022 vừa ra mắt Việt Nam. Ảnh ST.

Isuzu MU-X 2022 được dự báo sẽ thay đổi sẽ gia tăng sự cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ như Toyota Fortuner, Ford Everest.

Giá lăn bánh Isuzu MU-X 2022 vừa ra mắt Việt Nam

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Hà Nội (triệu đồng) Giá lăn bánh tại Tp. HCM (triệu đồng) Giá lăn bánh tại tỉnh khác (triệu đồng) Isuzu MU-X B7 1.9 MT 4x2 900 1.030 1.012 993 Isuzu MU-X B7 Plus 1.9 AT 4x2 980 1.120 1.100 1.081 Isuzu MU-X Prestige 1.9 AT 4x2 1.120 1.277 1.254 1.235 Isuzu MU-X Premium 1.9 AT 4x4 1.190 1.355 1.131 1.312



Isuzu MU-X 2022 có gì mới?

All New Isuzu MU-X được phát triển dựa trên nền tảng mới nên có kích thước thay đổi với dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.870 x 1.870 (mm), xe dài hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm so với đời cũ. Trong khi đó, chiều dài cơ sở đạt tăng 10mm, đạt 2.855 mm, tăng 10 mm, khoảng sáng gầm 230 - 235 mm.

Ở ngoại thất, Isuzu MU-X 2022 vừa ra mắt sở hữu lưới tản nhiệt kiểu mới với những thanh nan ngang mạ crom giúp xe trở nên hiện đại hơn. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED kết hợp dải LED định vị ban ngày.

Isuzu MU-X với nhiều thay đổi. Ảnh ST.

Sang đến phần thân xe, Isuzu MU-X 2022 dùng mâm 17 inch, gương chiếu hậu 2 tông màu thể thao, tích hợp đèn xi-nhan LED. Trong khi đó, đuôi xe Isuzu MU-X đời mới tạo ấn tượng với người dùng với đèn hậu đèn hậu LED dạng 3D gia tăng tính thẩm mỹ và nhận diện từ xa.

Vào đến khoang lái, All New Isuzu MU-X giống mẫu bán tải D-Max đã ra mắt trước đó. Ấn tượng nhất là màn hình giải trí trung tâm 9 inch có thể ghép nối cùng Apple CarPlay và Android Auto. Xe dùng vô-lăng 3 chấu mới kết hợp cụm đồng hồ cơ cùng màn hình TFT 4,2 inch.

Nội thất Isuzu MU-X 2022 mới. Ảnh ST.

Xe có ghế bọc da, ghế lái có tính năng chỉnh điện, hàng ghế thứ hai và thứ ba tương đối rộng rãi. Cùng với đó, xe có một số trang bị tiện nghi như: điều hòa tự động 2 vùng phanh tay điện tử, dàn âm thanh 6 loa.

"Trái tim" xe Isuzu MU-X là động cơ dầu tăng áp 1.9L sản sinh công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau tiêu chuẩn. Riêng Isuzu MU-X Premium cao cấp có hệ dẫn động bốn bánh và gài cầu điện tử.