Giá lúa neo cao, cứ bán 1ha nông dân Long An thu lãi 30 triệu đồng

Giá lúa tăng, nông dân Long An thu lợi nhuận cao

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Long An, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh thu hoạch được gần 80.000/240.240ha lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024, năng suất ước đạt 60,8 tạ/ha, sản lượng 476.459 tấn.

Trong tuần qua, giá lúa (tươi) tăng 200 đồng/kg so với tuần trước, riêng nếp IR4625 có giá ổn định. Cụ thể, nếp IR4625 từ 7.800-8.000 đồng/kg (tăng 1.100 - 1.200 đồng/kg so cùng kỳ năm 2023); lúa IR50404 từ 7.100 - 7.400 đồng/kg (tăng 900 - 1.100 đồng/kg so cùng kỳ năm 2023); lúa OM5451 từ 7.500 - 7.800 đồng/kg (tăng 900 - 1.300 đồng/kg so cùng kỳ năm 2023); lúa Đài thơm 8 từ 7.600 - 7.800 đồng/kg (tăng 900 - 1.000 đồng/kg so cùng kỳ năm 2023).

Trưởng phòng NNPTNT huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch được hơn 15.000/28.300ha lúa vụ Đông Xuân 2023 -2024, tập trung nhiều ở các xã Khánh Hưng, Hưng Điền A, Thái Trị Vĩnh Trị và Thái Bình Trung. Số diện tích thu hoạch đạt năng suất ước đạt 7,2 tấn/ha, giá lúa tiêu thụ dao động từ 7.500 - 8.400 đồng/kg tùy từng loại giống. So với vụ Đông Xuân 2022-2023, giá lúa tăng khoảng 1.000 đồng/kg.

Dù giá lúa giảm nhiều so với thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 nhưng hiện tại giá lúa ở mức cao, nông dân thu hoạch lúa vẫn cho lợi nhuận cao.

Ông Nguyễn Công Đặng (xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng) vừa thu hoạch 6ha lúa giống Đài thơm 8 cho biết, những vụ mùa gần đây, do giá lúa thấp, giá vật tư nông nghiệp tăng nên sản xuất có lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024 này khởi sắc trở lại khi giá lúa tăng và năng suất ở mức khá cao. Cụ thể, 6ha lúa của gia đình ông thu hoạch đạt năng suất hơn 7 tấn/ha, với giá bán 8.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu lợi nhuận gần 30 triệu đồng/ha.

Không riêng gì nông dân ở huyện Vĩnh Hưng, hàng ngàn héc ta lúa Đông Xuân tại huyện Tân Hưng đã cho thu hoạch, giá bán ổn định, thu lợi nhuận cao, nông dân rất phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Vũ (xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng) vừa thu hoạch 4ha lúa giống OM 18, năng suất đạt gần 8 tấn/ha, giá bán 7.700 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu lợi nhuận hơn 140 triệu đồng.

Theo số liệu của Phòng NNPTNT huyện Tân Hưng, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện thu hoạch được hơn 14.000/46.325ha lúa Đông Xuân 2023 - 2024, năng suất đạt từ 6 - 8 tấn/ha (lúa tươi), giá bán dao động từ 7.000 - 8.300 đồng/kg tùy từng loại giống, lợi nhuận từ 25 - 28 triệu đồng/ha.

Chủ động phòng trừ sâu, bệnh

Hiện trên trà lúa Đông Xuân 2023 - 2024 có 1.665ha nhiễm rầy phấn trắng, giảm 580ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Rầy nâu, diện tích nhiễm là 1.450ha, giảm 561ha so với tuần trước, tập trung trên lúa giai đoạn đòng trổ ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Đức Hòa và thị xã Kiến Tường.

Ngoài ra, còn có các đối tượng sinh vật gây hại khác như bệnh vàng lá chín sớm (374ha), sâu cuốn lá nhỏ (285ha), bệnh đạo ôn lá (170ha), chuột (148ha), bệnh đạo ôn cổ bông (108ha), sâu năn (100ha),… xuất hiện trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ, chín, tập trung chủ yếu ở hầu hết các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.

Dự báo, rầy nâu xuất hiện rải rác, các đối tượng bệnh đạo ôn lá, chuột giảm diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân giai đoạn đẻ nhánh. Các đối tượng bệnh cháy bìa lá, sâu năn, rầy nâu, rầy phấn trắng, bệnh đạo ôn cổ bông,... gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trổ, trổ chín.

Để bảo đảm một vụ mùa thắng lợi, trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, nông dân cần chủ động hơn trong việc chăm sóc, bảo vệ đồng ruộng của mình bằng việc thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại và có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.