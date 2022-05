Giá mít Thái hôm nay 10/5: Giá mít Tiền Giang tại vựa cao nhất 7.000 đồng/kg

Nhiều vựa ở các địa phương ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay 10/5 vẫn bằng so với hôm qua. Theo đó, mít Kem lớn từ 6.000-7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000-4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 10/5 tại ĐBSCL cho thấy, không có gì thay đổi so với hôm qua. Theo đó, thị trường mít Thái khá trầm lắng. Mít Thái đỏ lá do sốc thuốc thì phải làm sao? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook).

Tỉnh Tiền Giang, đa số các báo giá mít Thái hôm nay như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Còn các thương lái vào vườn ở tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 10/5 không có gì thay đổi so với hôm qua.

Tại các địa phương này, các vựa mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000-5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Riêng về mít chợ tại các địa phương vùng ĐBSCL, mít chợ loại 1 (chợ lớn) được các vựa mua 3.000 đồng/kg, còn loại 2 (chợ nhỏ) từ 2.000 đồng/kg. Đối với các thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Mít Thái đỏ lá do sốc thuốc thì phải làm sao?

Hiện nay, có trường hợp, một số nhà vườn xuất hiện tình trạng mít Thái đỏ lá nghiêm trọng. Điều đáng quan tâm là tình trạng này không phải do cây mít bị sốc nhiệt hoặc do sâu bệnh tấn công bộ rễ, nếu không can thiệp kịp thời, cây mít sẽ bị kiệt sức, nhất là những cây mít đang nuôi trái.

Một số nhà vườn cho hay, nguyên nhân mít Thái đỏ lá cũng có thể do phun thuốc sâu lúc trời buổi trưa, đặc biệt là những cây mít Thái yếu, bị ánh nắng chiếu mạnh vào sẽ bị nặng hơn.

Theo đó, tuỳ vào mức độ thuốc phun nhiều hay ít, cây mít Thái yếu hay mạnh sẽ bị vàng lá nhiều hay ít, chủ yếu là lá già.

Anh Huỳnh Văn Lâm ở xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, trường hợp này vẫn có thể phục hồi cây nếu phát hiện và can thiệp nhanh. Tuy nhiên, phải chấp nhận bỏ hết tàn lá đỏ, thậm chí cắt bỏ trái nếu cây bị nặng.

"Những cây mít Thái đỏ lá do sốc thuốc có thể phục hồi được bằng cách tưới thuốc giải độc kết hợp với phân bón dưỡng và phục hồi rễ, kéo bộ rễ. Cứ tưới càng nhiều càng tốt, đối với cây đang mang thái phải xử lý càng sớm càng tốt, không để cây yếu, bộ lá quá đỏ. Hổn hợp này được các công ty giới thiệu nhiều, dễ mua".