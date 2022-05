Cho cây dây bò "chung nhà" với cây thân đứng, cây dây bán trái, cây đứng bán ngọn, nông dân Bình Định thu 400-550 ngàn/ngày

Với mô hình trồng cây cóc lấy ngọn non xen canh cây bí đỏ đã giúp gia đình anh Nguyễn Bảo Toàn (thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) có thêm nguồn thu nhập ổn định mỗi ngày, đời sống kinh tế ngày càng nâng cao.