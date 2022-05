Cho rằng vựa mít Thái mua khó, thương lái bất mãn than lỗ



Một số thương lái mua mít Thái ở tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang cho hay, không chỉ có người dân mà các thương lái cũng rất bất mãn trước việc giá mít giảm chạm đáy như hiện nay.

"Chủ vườn muốn mình mua cao hơn một ít để có tiền bù vào tiền mua phân, thuốc mua từ đại lý nhưng do giá thị trường quá thấp, nếu mua xô không phân loại thì từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, nếu mua cao hơn sẽ không có lời, thậm chí bị thua lỗ" - Anh Nguyễn Duy Phước - thương lái chuyên mua mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói.

Theo anh Phước, hiện các vựa còn hoạt động mua mít Thái khó hơn trước rất nhiều. Cụ thể, yêu cầu trái mít Kem lớn phải tròn, trên 9kg/trái, múi to và lên màu, không nám da, cắt đủ tuổi,...

Anh Phước nói tiếp: "Có tình trạng, thương lái mua từ vườn trái mít Kem lớn nhưng khi ra vựa bị mua loại mít Kem nhỏ vì nhiều lí do. Do đó, thương lái bị lỗ".

Với những lí do trên, theo anh Phước, nhiều thương lái đã tạm nghỉ làm, chờ khi nào giá tăng mới đi vào vườn cắt mít, vận chuyển ra vựa bán lấy tiền công.

Cũng như anh Phước, một số thương lái khác ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, đã tạm nghỉ vài tuần qua.

Liên quan đến việc vựa mua mít Thái trở nên "khó khăn" thời gian gần đây, một chủ vựa cũng ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Bên chợ bán không chạy nên người bên đó không lấy hàng nhiều và yêu cầu chỉ thu hàng đẹp, trái to. Từ đó, các vựa ở đây chỉ ưu tiên lấy hàng theo yêu cầu của đối tác".

Giá mít Thái hôm nay 16/5: Tăng 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 16/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá mít Thái vẫn nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Ở Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động báo giá mít Thái hôm nay 16/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít 213 ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 7.000 đồng/kg, còn mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg. Một số vựa khác cũng báo giá tương tự.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Long An và các địa phương như Vĩnh Long, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 16/5 cũng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại các địa phương này, vựa báo giá mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ tại ĐBSCL, vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.