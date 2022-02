Người dân khuyên không nên trồng mít Thái thời điểm này?

Hiện nay, trước tình trạng giá mít Thái giảm mạnh do khó khăn trong vận chuyển đi xuất khẩu, nhiều nhà vườn ở ĐBSCL cho rằng, không nên tiếp tục mở rộng diện tích trồng mít Thái.

Giá mít Thái hôm nay 18/2 tại ĐBSCL tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang mua cao nhất tại vườn là 14.000 đồng/kg. Vì sao người dân khuyên không nên trồng mít Thái thời điểm này? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Anh Lâm Văn Hữu ở xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với những vườn mít Thái đang trồng thì cố gắng chăm sóc, cân đối tiền phân thuốc sao cho có lời. Riêng những hộ dân muốn trồng mít Thái hoặc muốn mở rộng diện tích thêm thì nên cân nhắc.

"Trồng mít Thái bây giờ khó ăn hơn những năm trước. Ngoài giá mít Thái giảm thì giá phân bón vẫn luôn tăng rất cao, nếu không cân đối tốt thì khả năng sẽ thua lỗ" - anh Hữu nói.

Ngoài ra, theo anh Hữu, cây mít Thái hiện xuất hiện nhiều bệnh, rất khó trị, nhất là bệnh xì mủ, xơ đen, nám da. Hầu hết những vườn trồng mít Thái đều gặp những bệnh này, nếu chăm sóc, phòng ngừa tốt cũng chỉ hạn chế bệnh, không cho lây lan và tốn rất nhiều thời gian và chi phí phân thuốc.

Còn anh Trần Văn Bển ở xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thì cho hay, diện tích trồng mít Thái đã quá nhiều, thời gian tới diện tích tăng thêm thì đầu ra ngày càng khó, cách lấy, phân loại mít Thái của thương lái và vựa càng khó khăn hơn.

"Hiện ở Tiền Giang, đi địa phương nào cũng có thấy người dân trồng mít Thái. Ngoài Tiền Giang thì Hậu Giang, Đồng Tháp và một số địa phương lân cận cũng có trồng mít Thái, diện tích đã quá nhiều, do đó không nên trồng thêm để tránh cung vượt cầu" - anh Bển nói thêm.

Theo ngành nông nghiệp các địa phương vùng ĐBSCL, gần đây, diện tích trồng mít Thái tăng rất nhanh, nhất là ở tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, An Giang.

Số liệu báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho thấy, tổng diện tích mít (chủ yếu là mít Thái) ở các tỉnh phía Nam trong giai đoạn nuôi trái và thu hoạch cập nhật trong năm 2021 đã hơn 39.000 ha.

Giá mít Thái hôm nay 18/2: Giá mít tiếp tục tăng

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Trước đó, ngày 17/2, giá mít Thái cũng tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 18/2 như sau: mít Nhì 14.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua). Đối với mít Kem lớn, các thương lái thu mua là 14.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 18/2 như sau: mít Nhì 14.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các vườn ở ĐBSCL, mít chợ, các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg.