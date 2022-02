Giá mít Thái hôm nay 15/2: Giá mít Thái có xu hướng giảm, mức giảm cao nhất 3.000 đồng/kg

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 15/2 như sau: mít Nhì 11.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua). Đối với mít Kem lớn, các thương lái thu mua là 11.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tình hình khó khăn tại các cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc hiện nay được cho là tạo áp lực khiến giá mít Thái những ngày gần đây giảm thấp...Ảnh: MT.

Tại các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 15/2 như sau: mít Nhì 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 2.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Đối với mít chợ, các thương lái thu mua tại ở vườn ở ĐBSCL chỉ ở mức từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Như vậy, giá mít Thái hôm nay 15/2 giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg với hôm qua. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp (13, 14 và 15/2) giá mít Thái giảm, cụ thể là giảm từ 4.000 - 6.000 đồng/kg.

Đối với giá mít Thái thu mua tại vựa sẽ cao hơn mức giá trên từ 2.000 - 3.000 đồng/kg (tuỳ vựa).

Khi tuyển trái mít Thái phải làm điều này để hạn chế xơ đen

Khâu tuyển trái rất quan trọng đối với vườn mít Thái ở vùng ĐBSCL. Bởi làm tốt khâu này, những trái mít Thái xấu, lép, méo, xơ đen bị loại bỏ ngay từ nhỏ, trái trái tốt, có khả năng lớn nhanh được giữ lại (khoảng 2 trái/cây).

Theo kinh nghiệm nhà vườn, khi tuyển trái mít Thái phải làm điều này để hạn chế xơ đen. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Theo nhiều hộ dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, hiện nay, không chỉ riêng ở huyện Cai Lậy, rất nhiều địa phương khác ở ĐBSCL, nhiều vườn mít Thái đang được tuyển trái.

Trong khâu tuyển trái, người dân đặc biệt lưu ý nhất là những trái chừa lại phải là tốt nhất và đặc biệt là không xơ đen, nếu chừa lại trái mít bị xơ đen thì sẽ không bán được, mất đi chi phí đầu tư và thời gian.

Mặc dù mùa khô này, mít xơ đen không nhiều bằng mùa mưa, thế nhưng người dân vẫn rất lo lắng phòng tránh, nhằm tăng thêm lợi nhuận.

Anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, khi tuyển trái mít Thái, để biết được thời điểm này vườn mít có xơ đen nhiều hay không, chỉ cần nhặt những trái đã bị loại bỏ (xấu, lép, méo,...), rồi cắt thử ngang thân xem bên trong có xơ đen không.

Theo anh Lâm, nếu tỉ lệ trái xơ đen nhiều thì khâu tuyển trái phải càng làm kỹ, chú ý những trái có nhiều điểm nghi ngờ xơ đen thì sẵn sàng loại bỏ và nuôi dưỡng trái khác tốt hơn.