Giá mít Thái hôm nay 17/2: Mít chợ được thương lái, chủ vựa tranh thủ mua mít để làm gì, giá mít tăng bao nhiêu?

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 17/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 17/2 như sau: mít Nhì 12.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 3.000 đồng/kg. Đối với mít Kem lớn, các thương lái thu mua là 12.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 17/2 như sau: mít Nhì 12.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Ba 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các vườn ở ĐBSCL, mít chợ, các thương lái thu mua chỉ ở mức từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, khi đến vựa sẽ mua cao hơn 2.000 đồng/kg.

Hiện nay, mít chợ được thương lái và vựa tranh thủ thu mua, bán thị trường trong nước. Một số vựa tranh thủ thu mua với giá cao hơn, có nơi mua từ 5.000 - 7.000 đồng/kg.

Theo một số người dân trồng mít Thái ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, lúc cây mít Thái nuôi trái phải được chăm sóc cẩn thận. Bởi nếu không chăm sóc kỹ sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng trái và sức khỏe cây mít Thái về sau.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 17/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng so với hôm qua. Hiện mít chợ đang được thương lái và vựa tranh thủ thu mua để bán lại thị trường nội địa. Tại sao cây mít Thái nuôi trái phải được chăm sóc cẩn thận? (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Ông Lê Văn Bảy, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho hay, nếu trong quá trình nuôi trái, cây mít Thái không chăm sóc tốt sẽ tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công, dẫn đến suy yếu, thậm chí là chết cây.

Tại sao cây mít Thái nuôi trái phải được chăm sóc cẩn thận?

Do đó, khi cây mít nuôi trái, không được phun các loại thuốc có tính nóng (làm nám trái), hạn chế phun thuốc trực tiếp và phun nhiều vào trái, nhất là trái non, trái đang trong giai đoạn thụ phấn.

Theo ông Bảy, khi cây mít Thái nuôi trái, bộ lá không phát triển, tức không đi đọt do đó không được bón phân hóa học quá nhiều. Trong trường hợp, bón phân hóa phân nhiều, cây sẽ đi đọt, lúc này cây tập trung nuôi đọt hơn là nuôi trái.

Ngoài ra, bón phân hóa học nhiều, đặc biệt là phân đạm sẽ làm cây mít xì mủ sau khi thu hoạch trái xong. Bệnh mít xì mủ rất khó trị, thậm chí phải đốn bỏ cây, do vậy phải chứ ý liều lượng bón phân sao cho hợp lý.

Chưa dừng lại ở đó, không nên để vườn mít Thái có có độ ẩm quá cao, không đậy cỏ, lục bình lên gốc mít quá nhiều. Nguyên nhân là nấm bệnh trong cỏ, lục bình có thể tấn công bộ rễ, làm hại cây mít Thái.