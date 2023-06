Giá mít Thái hôm nay 18/6: Có nhiều tín hiệu mừng, dự báo giá mít tăng trong thời gian tới

Giá mít Thái hôm nay 18/6: Tiếp tục đi ngang

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/6 tại Tiền Giang cho thấy, giá mít tiếp tục đi ngang. Như vậy, đây là ngày thức hai liên tiếp giá mít đi ngang.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tiếp tục đi ngang. Như vậy, đây là ngày thức hai liên tiếp giá mít đi ngang. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại vựa, mít Nhất được mua với giá 14.000 đồng/kg, mít Nhì 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 13.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 10.000 đồng/kg, mít chợ 7.000 đồng/kg.

Như vựa An ở ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá thu mua mít Nhất 14.000 đồng/kg, mít Nhì 12.000 đồng/kg, mít Kem lớn 13.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 10.000 đồng/kg, mít chợ 7.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, thương lái đến tận vườn cắt, mua mít Nhất với giá 12.000 đồng/kg, mít Nhì 10.000 đồng/kg, mít Kem lớn là 11.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 8.000 đồng/kg, mít chợ 5.000 đồng/kg.

Giá mít hôm nay tại các địa phương khác ở ĐBSCL như Đồng Tháp, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ cũng không khác vì hôm qua, tức giá mít Thái tiếp tục đi ngang.

Đa số các vựa lớn nhận định, trong thời gian ngắn tới, có thể giá mít tăng mạnh sau thời gian "nằm im một chỗ".

Đa số các vựa ở những tỉnh, thành nói trên báo giá mua mít Nhất với giá 13.000 đồng/kg, mít Nhì 11.000 đồng/kg, mít Kem lớn 12.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 9.000 đồng/kg, mít chợ 6.000 đồng/kg.

Riêng thương lái vào vườn mua mít Nhất 11.000 đồng/kg, mít Nhì 9.000 đồng/kg, mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 7.000 đồng/kg, mít chợ 4.000 đồng/kg.

Có nhiều tín hiệu mừng, dự báo giá mít tăng trong thời gian tới

Theo tìm hiểu, do giá mít Thái tăng nhẹ trong vài ngày trước và do dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nên thị trường mít Thái ở ĐBSCL mở ra nhiều tín hiệu đáng mừng.

Cụ thể, hôm nay nhiều vựa báo giá kèm theo thông tin sẽ mua hàng không giới hạn số lượng. Tuy cách lấy, phân loại chưa được các vựa nêu rõ nhưng nhiều thương lái đã vào vườn mua mít trở lại.

Liên quan đến thị trường mít Thái, một số vựa cho hay, hiện nay thị trường Trung Quốc bắt đầu có nhu cầu trở lại nhưng phía các nhà vườn không có mít bán. Nguyên nhân là đang vào giai đoạn làm bông, người dân chủ yếu để trái để bán vào mùa nghịch tới với hy vọng có giá bán cao hơn.

Về phía các thương lái cũng chia sẻ, do đa số người dân đang tập trung làm bông mùa nghịch nên rất ít vườn có trái bán lúc này. Thông thường các thương lái phải đi thật xa mới mua đủ hàng giao cho vựa.