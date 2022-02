Mít bể đầu gai gây thiệt hại nặng đến mức nào?

Hiện nay, mít bể đầu gai gây nhiều thiệt hại cho nhiều người dân trồng mít Thái ở ĐBSCL. Bởi mít bể gai chỉ được thương lái và vựa mua với giá mít chợ (loại mít có giá bán thấp nhất).

Theo người dân, mít bể đầu gai gây thiệt hại nặng.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, một chủ vựa ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, mặc dù trái to, múi bự, đáng lẻ ra bán được mí mít Kem lớn nhưng nếu bị bể đầu gai thì rớt xuống mít chợ luôn, chứ không được mít Kem nhỏ nửa.

Theo ông Lâm, nguyên nhân mít bể đầu gai là do vi khuẩn và thiếu vi lượng. Những trái bị vi khuẩn tấn công và thiếu vi lượng vẫn phát triển bình thường nhưng nhìn trái xấu, thương lái và vựa chê.

Để hạn chế tình trạng mít bể đầu gai phải phun thuốc phòng ngừa sớm. Cụ thể là từ lúc ra bông đến sau khi tuyển trái, cần phun thuốc diệt vi khuẩn và thuốc có các chất vi lượng bổ sung cho cây. Khi trái lớn dần lên sẽ có đủ sức để chống lại sâu bệnh tấn công.

Ngoài ra, cần bón thêm vôi bột chung quanh gốc nhằm diệt vi khuẩn và bổ sung can xi cho cây mít Thái.

Cũng theo ông Lâm, trong giai đoạn trái mít phát triển, từ lúc tuyển trái đến lúc gần thu hoạch, ngoài việc bao trái, cũng cần thường xuyên phun thêm các các loại thuốc phòng trừ nấm bệnh để đảm bảo đầu gai trái mít được bảo vệ tốt hơn.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/2 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít biến động mạnh, giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 19/2 như sau: đối với mít Kem lớn, các thương lái thu mua là 12.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại Long An, các thương lái vào vườn mít với giá như sau: mít Kem lớn 11.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua), mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua)

Tại các địa phương khác như Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 19/2 như sau: mít Kem lớn 10.000 đồng/kg (giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua), mít kem nhỏ 3.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua).

Tại các vườn ở ĐBSCL, mít chợ và mít bi, các thương lái thu mua với giá 2.000 đồng/kg. Giá thu mua tại các vựa sẽ cao hơn mức giá trên 2.000 đồng/kg đối với tất cả các loại mít Thái.