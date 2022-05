Giá mít Thái hôm nay 2/5: Giá mít chựng lại sau 2 ngày tăng liên tiếp

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/5 tại ĐBSCL cho thấy, sau 2 ngày tăng giá liên tiếp, giá mít đã chựng lại.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 2/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít chựng lại sau 2 ngày tăng liên tiếp. Người dân khuyên muốn trái mít mập, tròn đều phải tưới nước cho khu vườn thường xuyên. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Một số vựa mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 2/5 không thay đổi so với hôm qua. Theo đó, giá mít kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Vựa mít Kinh Đô ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, giá mít Thái hôm nay 2/5 được mua tại vựa như sau: mít kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg. Một sô vựa lớn khác ở Tiền Giang cũng báo giá tương tự.

Các thương lái vào vườn ở tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như An Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 2/5 bằng với hôm qua. Theo đó, mít Kem lớn được mua tại vựa từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cụ thể như vựa mít Nguyễn Danh ở ấp Lợi Hưng, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp báo giá mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa 79 ở thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp cũng báo giá mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Ở các địa phương này, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, các vựa ở ĐBSCL mua từ 4.000 đồng/kg đối với mít loại 1, mít chợ loại 2 từ 3.000 đồng/kg. Còn tại vườn, mít chợ loại 1 được thương lái mu 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 được mua 1.000 đồng/kg.

Muốn trái mít mập, tròn đều phải tưới vườn thường xuyên

Một số hộ dân ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cho hay, vào thời điểm này muốn trái mít mập, tròn đều phải tưới vườn thường xuyên.

Các hộ nhân giải thích, hiện nay, phần lớn các vườn đang trong giai đoạn chăm trái non. Do đang là mùa nắng, đất nền trong vườn sẽ rất khô, nếu không tưới nước thường xuyên, trái mít Thái non sẽ chậm lớn, bị méo, cong eo.

Nếu vườn trong giai đoạn nuôi bông thì bông ốm, cuống xanh, chứ không phải cuống màu mỡ gà.

Ông Nguyễn Văn Khải ở xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang nói: "Trong giai đoạn nuôi trái non, rất cần dinh dưỡng cung cấp. Do đó, nền đất vườn phải luôn ẩm, có như vậy rễ mới dễ hút dinh dưỡng cung cấp nuôi trái mít Thái lớn, tròn đều. Nếu nền đất khô, rễ cây sẽ không hút được dinh dưỡng nuôi cây, đừng nói đến chuyện nuôi trái non hay nuôi bông".

Theo ông Khải, để đất vườn mít Thái có độ ẩm tốt nhất, thời điểm này, có thể mỗi ngày tưới 1 lần hoặc cách 1 ngày tưới 1 lần. Theo đó, chỉ nên tưới vào buổi sáng, chủ tưới lên nền đất, không tưới lên bông hạn chế nấm khuẩn tấn công bông.