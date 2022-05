Giá mít Thái hôm nay 21/5: Giá mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 8.000 đồng/kg

Thông tin từ một số vựa và thương lái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 21/5 tương đương so với hôm qua.

Người dân khuyên nên loại bỏ trái ra từ thân, chỉ chừa lại trái mít ra từ nhánh cái. Ảnh minh hoạ, nguồn facebook

Một số vựa ở Tiền Giang báo giá, mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Thuỷ Lê ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Đông Đô ở xã Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cũng tạ Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 21/5 không có gì khác so với hôm qua.

Theo đó, tại các địa phương này, vựa báo giá mua mít Kem lớn từ 6.000 - 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ ở ĐBSCL, các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân khuyên nên loại bỏ trái ra từ thân, chỉ chừa lại trái mít ra từ nhánh cái

Theo một số người dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nên loại bỏ những trái mít Thái ra từ thân, chỉ chừa lại những trái ra từ nhánh cái.

Sở dĩ người dân khuyên loại bỏ những trái mít Thái ra từ thân, chỉ chừa lại những trái ra từ nhánh cái là do trái ra từ nhánh cái sẽ cho trái phát triển nhanh, to tròn, dễ đạt mít Nhất hơn so với việc để trái ra từ thân.

"Để trái ra từ nhánh cái đạt hiệu quả cao nhất, người dân lựa chọn những trái có vị trí cách thân cây khoảng 2 gan tay, để khi trái lớn không chạm vào thân cây, gây méo trái, nám trái" - Anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho hay.

Anh Bình cho hay, qua nhiều năm chăm sóc cây mít Thái, anh nhận thấy trái ra từ thân ít méo nhưng trái nhỏ hơn những trái ra từ nhánh cái.

"Dinh dưỡng từ đất sẽ cung cấp lên lá. Sau khi quang hợp ánh nắng, dinh dưỡng sẽ được di chuyển về nuôi trái ở nhánh, sau đó mới tới trái ở thân" - anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, có một số hộ dân ở địa phương trồng dày, thường cắt bỏ nhánh cái, để trái ra từ thân. Tuy nhiên, cách làm này không hiệu quả cao do cây sẽ phân bố dinh dưỡng ra hai nơi, không hoàn toàn tập trung dinh dưỡng nuôi trái mà còn đưa dinh dưỡng đi nuôi đọt.