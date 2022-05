Giá mít Thái hôm nay 19/5: Một số vựa rục rịch tăng giá, trồng cây mít lùn có nhược điểm gì?

Trồng cây mít lùn có nhược điểm gì?



Vài năm gần đây, người dân trồng mít Thái ở ĐBSCL áp dụng cách cắt đọt khi cây mít cao hơn 1 mét làm cho cây mít lùn, không cho phát triển chiều cao.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 19/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít tương đương so với hôm qua. Tuy nhiên, có một số vựa rục rịch tăng thêm 1.000 đồng/kg. Cây mít lùn có nhược điểm gì?

Theo đó, cách làm này có nhiều ưu điểm như khống chế chiều cao cây mít Thái, hạn chế bị tét nhánh do mưa gió, dễ chăm sóc trái, ít hao phân và nước hơn trồng dày.

"Cây mít lùn sẽ dành dinh dưỡng nuôi các nhánh cái, theo đó các nhánh cái phát triển theo chiều ngang, cho trái dễ thụ phấn và phát triển tròn đều" - Anh Trần Duy Nhân ở xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết.

Tuy nhiên, theo anh Nhân, làm mít lùn có một số nhược điểm. Cụ thể, cây mít lùn cho trái ở năm đầu và năm thứ hai ít hơn so với trồng dày bởi cây mít sẽ rất tốt, ra bông yếu, không nhiều trái.

Ngoài ra, làm cây mít lùn thì bắt buộc khoảng cách cây cách cây từ 4- 5m để các nhánh cái có thể phát triển theo chiều ngang. Do đó, nếu tình trạng chết cây xảy ra, sẽ làm vườn mít thưa rất nhiều, kéo theo đó là năng suất mít Thái trong vườn giảm mạnh.

Theo phóng viên tìm hiểu, do nhược điểm trên, diện tích người dân làm cây mít lùn ở ĐBSCL không nhiều, còn ở các tỉnh miền Đông phổ biến hơn.

Giá mít Thái hôm nay 19/5: Một số vựa rục rịch tăng thêm 1.000 đồng/kg

Một số vựa và thương lái tại ĐBSCL cho biết, giá mít Thái hôm nay 19/5 không tăng không giảm so với hôm qua. Tuy nhiên, riêng tại Tiền Giang, có một số vựa mua với giá cao hơn 1.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tiền Giang, một số vựa báo giá mít Thái hôm nay 19/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số vựa báo giá cao hơn 1.000 đồng/kg. Cụ thể, vựa mít Hoa Cương báo giá mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 19/5 tương đương so với hôm qua.

Theo đó, các vựa báo giá mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg. Còn thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ tại ĐBSCL, các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.