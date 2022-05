Giá mít Thái hôm nay 18/5: Tại sao cửa khẩu đã thông quan mà giá mít Thái vẫn rẻ bèo?

Tại sao cửa khẩu đã thông quan mà giá mít Thái vẫn rẻ bèo?

Hiện nay, nhiều nhà vườn thắc mắc tại sao cửa khẩu thông quan mà giá mít Thái chưa tăng, vẫn rẻ bèo. Liên quan vấn đề này, một số vựa thu mua mít Thái ở tỉnh Tiền Giang cho rằng có nhiều lí do.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 18/5 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái không tăng không giảm so với hôm qua. Tại sao cửa khẩu thông quan mà giá mít Thái rẻ bèo? (Ảnh minh họa, nguồn facebook)

Cụ thể, tuy cửa khẩu thông quan nhưng xe container qua cửa khẩu vẫn chậm hơn so với lúc chưa có dịch Covid-19 diễn ra do phải chờ làm thủ tục. Hiện giá xăng tăng mạnh khiến chi phí vận chuyển mít Thái đội lên cao rất nhiều. Từ đó, các vựa phải hạ giá mua vào để bù vào chi phí vận chuyển.

Ngoài ra, hiện nay, bên Trung Quốc, việc mua bán mít Thái chưa được thuận lợi nên giá khó tăng.

"Bên Trung Quốc vẫn còn phong tỏa do dịch Covid-19. Do đó, việc mua bán mít Thái không được thuận lợi. Từ đây, các đối tác bên Trung Quốc không muốn mua nhiều và hạ giá mua vào" - anh Lê Văn Tính, một chủ vựa ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.

Theo anh Tính, giá mít Thái đều do thương lái lớn bên Trung Quốc quyết định, những người mua mít Thái ở Việt Nam chỉ là thứ cấp, phụ thuộc giá mà họ đưa ra. "Chỉ khi nào bên Trung Quốc bán được hàng thì họ mới nâng giá và ngược lại" - anh Tính chia sẻ.

Giá mít Thái hôm nay 18/5: Giá vẫn thấp, rẻ bèo như cho

Tại Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động báo giá mít Thái hôm nay 18/5 như sau: mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, một số vựa báo giá mua thấp hơn. Cụ thể, mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 18/5 cũng tương đương so với hôm qua. Theo đó, các vựa báo giá mua mít Kem lớn 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương này, thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 2.000 đồng/kg.

Riêng mít chợ tại ĐBSCL được các vựa mua loại 1 từ 3.000 đồng/kg, loại 2 từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái vào vườn mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.