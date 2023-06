Giá mít Thái hôm nay 22/6: Nhà vườn kêu mít non rụng trái nhiều, làm bông chả ra quả, chỉ thấy đọt Giá mít Thái hôm nay 22/6: Nhà vườn kêu mít non rụng trái nhiều, làm bông chả ra quả, chỉ thấy đọt non

Thông tin nhanh từ một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho hay, giá mít hôm nay 22/6 bằng với hôm qua và đang ở mức cực thấp. Nhà vườn kêu mít non rụng trái nhiều, làm bông chả ra quả, chỉ thấy đọt