Giá mít Thái ỉu xìu, không nên cho cây mít Thái để trái thời điểm này

Trước tình hình giá mít Thái giảm mạnh trong vài tuần qua, đặc biệt là tình trạng Trung Quốc kiểm soát chặt khâu vận chuyển nông sản vào quốc gia họ, khiến xe ùn ứ tại cửa cửa khẩu, nhiều hộ dân trồng mít Thái ở các tỉnh, thành ĐBSCL cho rằng, không nên để trái vào thời điểm này.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 27/12 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua, vựa chỉ mua với số lượng ít, ưu tiên mua mít Nhất, loại trái tốt để vận chuyển được lâu. Nhiều nông dân trồng mít Thái cho rằng không nên cho cây mít Thái để trái thời điểm này. (Ảnh minh hoạ, nguồn facebook)

Anh Nguyễn Văn Cần ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm nay, nhìn chung, giá mít Thái nằm ở mức thấp do ảnh hưởng dịch Covid-19. Từ nay đến vài tháng tiếp theo, tình hình dịch Covid có thể chưa ổn nên giá mít Thái sẽ chưa tăng nên anh không muốn để trái thời điểm này.

"Để trái lúc này khả năng lỗ sẽ cao. Nguyên nhân là giá mít tăng trở lại hay không trong 3 tháng tới chưa ai rõ, khả năng giá vẫn nằm ở mức thấp còn cao. Hơn nữa, nếu để trái lúc này sẽ tốn nhiều phân thuốc nhưng giá phân thuốc lại đang rất cao" - anh Cần nói.

Hiện anh Cần có 4.000m2 đất trồng mít Thái. Vườn mít này sau khi thu hoạch xong, được anh Cần dưỡng, chờ khi nào giá tăng trở lại, anh mới để trái.

Anh Lâm Văn Hữu ở xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì cho biết, khi nào giá mít Thái tăng lên bình quân 10.000 đồng/kg thì anh mới để trái. "Giá mít phải từ 10.000 đồng/kg trở lên, tôi mới dám để trái, chứ giá như hiện nay mà để trái thì biết lỗ lại đâm đầu vào cho lỗ tiếp sao" - anh Hữu nói.

Theo anh Hữu, hiện nay, có nhiều người bạn của anh vẫn để trái, nhưng chỉ để 1 trái/cây mít, không để nhiều trái như trước. Khi để 1 trái/cây thì không cần bón phân, hạn chế phun thuốc và xác định chỉ bán mít chợ khi thu hoạch.

Anh Hữu nói: "Mỗi cây mít Thái chỉ để 1 trái thì không cần dinh dưỡng nhiều nên không phải bón thêm phân hóa học và xác định ngay từ đầu là bán mít chợ nên không cần phải thúc trái cho to tròn như trước. Tuy nhiên, chỉ nên áp dụng cách này đối với cây mít Thái đang phát triển tốt, những cây suy không nên để trái".

Giá mít Thái hôm nay 27/12: Vựa chỉ mua với số lượng ít, ưu tiên mua mít Nhất

Các thương lái vào vườn mua mít Thái tại Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 27/12 như sau: mít Nhất 11.000 đồng/kg, mít Nhì 5.000 đồng/kg, mít Kem lớn 5.000 đồng/kg.

Tại Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, các thương lái vào vườn báo giá mít Thái hôm nay 27/12 như sau: mít Nhất 10.000 đồng/kg, mít Nhì 4.000 đồng/kg, mít Kem lớn 4.000 đồng/kg.

Đối với mít Kem nhỏ và mít chợ, các thương lái mua với giá từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ở một số tỉnh, thương lái chỉ mua xô (không phân loại) với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Như vậy, với mức giá trên, giá mít Thái hôm nay 27/11 không tăng không giảm so với hôm qua. Các vựa mít lớn ở tỉnh Tiền Giang cho biết, do thời gian vận chuyển mít Thái sang Trung Quốc mất nhiều thời gian nên nhiều lúc mít Thái qua tới chợ bên Trung Quốc bị hư. Do đó, bán với giá thấp và liên tục bị thua lỗ. Nếu xe container nào may mắn qua cửa khẩu nhanh, mít còn tốt thì bán "rất chạy" và được giá cao.

Hiện các vựa mua mít xuất khẩu ở tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long chỉ mua mít Thái với số lượng ít, ưu tiên mít Nhất, loại trái tốt để vận chuyển được lâu.