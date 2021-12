Trồng bắp lạ, trái to bự, anh nông dân tỉnh An Giang bẻ đến đâu thương lái vô ruộng "cân tất"

Trồng bắp Mỹ (bắp ngọt" ra trái to bự, anh nông dân Nguyễn Thanh Nhân, xã An Thạnh Trung huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) thu lợi gần 7 triệu đồng/công. Anh Nhân bán bắp Mỹ với giá bán 8.000 đồng/trái loại 1 và 6.000 đồng/trái loại 2.