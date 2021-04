Giá mít Thái hôm nay 28/4: Nhà vườn bán mít lẻ "chạy đua" thời giảm giá, giá mít hôm nay tăng bao nhiêu?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 28/4: Giá mít hôm nay cao nhất 17.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 28/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg với hôm qua 27/4.

Giá mít Thái hôm nay 28/4 tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua 27/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Nhà vườn bán mít lẻ "chạy đua" thời giảm giá. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 28/4 ở Tiền Giang, giá mít loại Nhất là 17.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 27/4, tại Tiền Giang, các vựa báo giá mít Thái mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Tại các vựa ở Tiền Giang, giá mít thái hôm nay 28/4 như sau: giá mít loại Nhất là 18.000 đồng/kg. Giá mít loại Nhì là 13.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 28/4: Giá mít hôm nay tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 28/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay tăng từ 1.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua 27/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 28/4 cho biết, giá mít loại Nhất là 16.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 11.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 7.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 27/4, tại Long An, các thương lái báo giá mít mua tại vườn như sau: giá mít loại Nhất là 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 28/4: Mít Thái loại Nhất 15.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 28/4, giá mít Thái tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 27/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít loại Nhất từ 15.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 9.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 5.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 27/4, tại Đồng Tháp và An Giang, giá mít loại Nhất từ 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì là 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 28/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 3.000 đồng/kg

Giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 28/4 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua 27/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 28/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít loại Nhất là 14.000 đồng/kg, giá mít loại Nhì từ 8.000 đồng/kg, giá mít loại Ba là 4.000 đồng/kg.

Nhà vườn bán mít lẻ "chạy đua" thời giảm giá

Trước tình trạng giá giảm và cách mua của các vựa khó như hiện nay, nhiều nhà vườn ở miền Tây chọn cách bán mít lẻ thay vì bán cho thương lái và vựa đi xuất khẩu như trước đây.

Anh Nguyễn Văn Nam ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho hay, anh có gần 5.000m2 trồng mít Thái. Do giá giảm, thương lái chỉ mua mít Kem với giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg khiến anh bị thua lỗ tiền cây giống, phân, thuốc.

Do đó, để "kiếm thêm", anh tự ra vườn lựa trái cắt đem bán ngoài chợ hoặc bán lại cho những người mua lẻ với giá cao hơn.

"Để kiếm thêm chút tiền bù vào tiền đầu tư trước đó, tôi đành bán mít chợ. Do số lượng mít Thái trong vườn nhiều nên tôi chỉ có thể bán được một số ít, số nhiều còn lại phải qua tay thương lái" - anh Nam nói.

Cũng như anh Nam, một số nhà vườn trồng mít Thái kết nối với người mua mít lẻ ở TP.HCM để bán với giá cao hơn so với bán cho thương lái, vựa tại địa phương.

Anh Lê Văn Thọ ở huyện Cai Lậy cho biết, anh thường xuyên bán mít Thái cho các mối ở TP.HCM với giá 10.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo anh Thọ, số lượng bán không được nhiều.

Anh Thọ đã cắt bỏ bớt trái không đẹp trong vườn, để sau này bán mít lẻ nếu giá vựa vẫn còn thấp. Phần lớn, anh để cây phát triển tự nhiên, chờ đến giá mít Thái lên cao hơn sẽ bắt đầu để trái và dưỡng trái trở lại.