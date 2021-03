Giá mít Thái hôm nay 29/3: Mẹo hay giúp trái mít không bị lép và méo, giá mít Thái Tiền Giang giảm 10.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 29/3: Giá mít Thái loại nhất giảm 10.000 đồng/ky sau 1 tuần

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 29/3 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với hôm qua 28/3. Như vậy, giấ mít Thái Tiền Giang loại Nhất đã giảm 10.000 đồng/kg trong vòng 1 tuần qua.

Giá mít Thái hôm nay 29/3 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tiếp tục giảm so với ngày 28/3. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất đứng ở mức cao nhất là 23.000 đồng/kg. Nông dân chỉ mẹo khắc phục mít Thái lép trái, mít Thái méo trái. (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 29/3 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 13.000 đồng/kg.

Trước đó, giá mít thái ngày 28/3 ở Tiền Giang được thương lái mua tại vườn như sau: giá mít Thái loại Nhất là 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 15.000 đồng/kg.

Các vựa thu mua mít Thái cho biết, vài ngày qua, giá mít Thái đang biến động theo chiều hướng giảm. Tuy giảm nhưng mức giá hiện tại vẫn còn cao so với các năm trước đây.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 29/3: Giảm 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 29/3 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay giảm 2.000 đồng/kg với giá mít hôm qua 28/3.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 29/3 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg.

Trước đó 1 ngày, tức ngày 28/3, thương lái mua tại nhà vườn tỉnh Long An, giá mít Thái loại Nhất từ 24.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 14.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 29/3: Mít Thái loại Nhất 22.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 29/3, giá mít Thái giảm hơn hôm qua (28/3) từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 17.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 11.000 đồng/kg.

Ngày hôm qua, các lái mít cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 13.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 29/3: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 29/3 tiếp tục giảm.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn 2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 29/3 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 11.000 đồng/kg.

Mẹo khắc phục mít Thái lép trái, mít Thái méo trái

Mít Thái lép trái, mít Thái méo trái sau khi tuyển trái non khiến nhiều nông dân trồng mít Thái ở ĐBSCL đau đầu. Tình trạng này làm cho nhà vườn trồng mít Thái thiệt hại nặng, tưởng rằng tuyển được trái đẹp, ai ngờ khi trái lớn lên lại bị lép, méo, rơi vào loại mít dạt.

Nhiều nông dân có kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc mít Thái lép trái, mít Thái méo trái và cũng có nhiều cách khắc phục được nhà vườn truyền tai nhau.

Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến việc mít Thái lép trái, mít Thái méo trái là do trái mít khi còn non không thụ phấn được hoàn toàn. Tức là ở 1 vài vị trí trên trái mít non chưa được thụ phấn do thời tiết bất lợi (chủ yếu là mưa dầm kéo dài) hoặc do tác động nào khác của con người.

Để hạn chế tình trạng mít Thái lép trái, mít Thái méo trái do không thụ phấn được, nhiều người dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chỉ mẹo rất hay. Khi tuyển trái, thay vì làm lúc trái nhỏ, người dân đợi trai to "gần bằng ly nước đá" thì mới tuyển trái.

"Lúc này, những trái tròn, đều được chọn để lại trên cây sẽ tròn, đều mãi đến lớn, không bị méo, lép trái nữa. Chứ tuyển trái khi còn quá non, sẽ rất khó phát hiện trái không thụ phấn 100%. Có người tuyển trái khi còn quá non, chỉ để lại từ 1 đến 2 trái trên cây, khi trái lớn mới phát hiện bị lép, bị méo thì quá muộn rồi" - anh Trần Hữu Nghĩa, nông dân trồng mít Thái ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nói.

Ngoài ra, mít Thái lép trái, mít Thái méo trái còn do cây mít Thái không có đủ chất dinh dưỡng lúc ra bông, ra trái non.

Người dân trồng mít Thái cho rằng, đây chỉ là lý do nhỏ gây ra tình trạng trên, bởi có những cây đủ dinh dưỡng nhưng trái vẫn lép, vẫn méo. Lúc này, người dân chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng như Bo, Ca sẽ giúp cây mít thái tăng cường khả năng thụ phấn.