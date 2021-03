Giá mít Thái hôm nay 24/3: Giá cao nhất là bao nhiêu, lý do gì mà nông dân mở rộng diện tích trồng mít Thái?

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 24/3: Giá cao nhất tại vườn là 27.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 24/3 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái bằng hôm qua (23/3).

Giá mít Thái hôm nay 24/3 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái không biến động gì với hôm qua 23/3, giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất đứng ở mức cao nhất chỉ là 27.000 đồng/kg. Theo ngành chức năng, người dân đang mở rộng diện tích trồng mít Thái (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 24/3 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất là 27.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 17.000.

Nếu so với 2 ngày trước đó, giá mít hôm nay 24/3 thấp hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg ở tất cả các loại mít.

Thông tin từ một chủ vựa mít ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay giá mít Thái biến động liên tục, tuy nhiên vẫn ở mức chấp nhận được. Một số nhà vườn trồng mít Thái Tiền Giang cho hay, mức giá mít Thái hiện nay đang giúp người trồng có lời.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 24/3: Không biến động giá

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 24/3 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An hôm nay không biến động gì so với giá mít hôm qua 23/3. Mức giá này thấp hơn khoảng 4.000 đồng/kg so với giá mít Tháí ngày 22/3

Cụ thể, giá mít Thái cắt vườn tại TP Tân An, tỉnh Long An, giá mít Thái loại Nhất là 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 16.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 22/3, giá mít Thái cắt vườn tại TP Tân An, tỉnh Long An như sau: giá mít Thái loại Nhất là 30.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 24.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 19.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 24/3: Mít Thái loại Nhất 26.000 đồng/kg



Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 24/3, giá mít Thái vẫn ở mức tương đương với ngày hôm qua 23/3.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất từ 25.000 - 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 19.000 - 21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 14.000 - 16.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 24/3: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 1.000 - 2.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 24/3 giữ giá như ngày hôm qua 23/3.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang vì mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh long, giá mít Thái Cần Thơ có giá thấp hơn từ 1.000-2.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 24/3 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 25.000 - 26.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 19.000 - 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 14.000 - 16.000 đồng/kg.

Người dân mở rộng diện tích trồng mít Thái

Theo bản tin thông tin thị trường của UBND tỉnh Tiền Giang được cập nhật gần đây nhất, hoạt động xuất khẩu các mặt hàng trái cây, trong đó có mít Thái của Việt Nam sang Trung Quốc đang diễn ra khá sôi động.

Sau khi được khử trùng nghiêm ngặt và thực hiện các biện pháp khác về phòng chống dịch Covid-19, các xe chở trái cây của Việt Nam được đưa vào khu giám sát hải quan để kiểm tra. Sau đó, chuyển đến khắp đất nước Trung Quốc.

Với tín hiệu khả quan từ đầu năm 2021, kỳ vọng xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam nói chung sẽ có một năm khởi sắc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu mít Thái của Việt Nam đạt gần 21,8 triệu USD, tăng 98,5% so với tháng 1 năm 2020.

Thông tin từ hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt năm 2020-2021 do Cục Trồng trọt tổ chức tại TP. Cần Thơ sáng nay (24/3), hiện nay, mít Thái là một trong số các loại cây trồng đang được nông dân đẩy mạnh đầu tư sản xuất, hình thành một số vùng sản xuất tập trung ở vùng Nam bộ, trong đó nhiều nhất là tỉnh Tiền Giang và tỉnh Hậu Giang.

Về diện tích mít Thái, Cục Trồng trọt cho biết, thống kê đến năm 2020 có 30 nghìn ha, tăng 29,8 nghìn ha so với năm 2010.